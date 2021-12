Die erfolgreiche Wikinger-Serie Vikings mit Travis Fimmel als Ragnar Lodbrok erhält von Netflix ein Sequel. Vikings: Valhalla stammt ebenso von Michael Hirst („Die Tudors“) und setzt etwa 100 Jahre später ein. Erzählt werden die Abenteuer von dem großen Wikinger Leif Eriksson sowie Freydis Eriksdotter und Harald Sigurdsson bei der Entdeckung von Amerika.

Jetzt hat Netflix den Starttermin bekannt gegeben: Vikings: Valhalla geht mit der ersten Staffel am 25. Februar 2022 auf dem Streamingdienst an den Start. Dazu gibt es einen Schwung an ersten Bildern und einen ersten Trailer.

Sam Corlett wird zum legendären Wikinger Leif Eriksson

Die Handlung setzt zu Beginn des 11. Jahrhunderts ein und erzählt von der Vinland-Saga mit den „berühmtesten Wikinger, die je gelebt haben, einen Weg durch schwieriges Gewässer und gewaltsame Umstürze“. Die Rede ist von dem Isländer Leif Erikson, Sohn von Erik der Rote, der – ähnlich wie Ragnar – einen neuen Weg nach Westen sucht in der Hoffnung auf neues Land und Reichtum für sein nordisches Volk.

In der Weltgeschichte gilt Leif Erikson als Entdecker Amerikas, stolze 100 Jahre bevor Christoph Kolumbus im Jahr 1492 den neuen Kontinent erreichte. Weitere Themen der Serie dürfte der Konflikt zwischen dem alten und neuen Glauben, der christlichen Religion sowie der Machtkampf zwischen den Anführern der Länder England, Dänemark und Norwegen im Mittelpunkt stehen.

Erste Besetzung der historischen Figuren

Die Liste der wichtigsten historischen Charakteren und deren Darsteller*innen liest sich wie folgt:

Sam Corlett (bekannt aus der Netflix-Serie „Chilling Adventures of Sabrina“) als Leif Eriksson

Frida Gustavsson als Freydis Eriksdotter , Tochter von Erik des Roten und Leif Erikssons Halbschwester, ist eine starke Wikingerin sowie Anhängerin der alten Götterwelt

, Tochter von Erik des Roten und Leif Erikssons Halbschwester, ist eine starke Wikingerin sowie Anhängerin der alten Götterwelt Leo Suter als Harald Sigurdsson , ein charismatischer, attraktiver und ehrgeiziger Wikinger mit adliger Abstammung, der als einer der letzten Berserker später zu Harald III., König von Norwegen wird

, ein charismatischer, attraktiver und ehrgeiziger Wikinger mit adliger Abstammung, der als einer der letzten Berserker später zu Harald III., König von Norwegen wird Bradley Freegard als Knut der Große (Canute), König von Dänemark und England

(Canute), König von Dänemark und England Jóhannes Haukur Jóhannesson als Olaf Haraldson , ein großer, starker und gnadenloser Wikinger

, ein großer, starker und gnadenloser Wikinger Laura Berlin als Emma von der Normandie , Ehefrau von Knut der Große und Königin von Dänemark und England

, Ehefrau von Knut der Große und Königin von Dänemark und England David Oakes als Earl Godwin von Wessex , der als ein wahrer Überlebenskünstler beschrieben wird und wichtiger Berater von Knut der Große, König von England

, der als ein wahrer Überlebenskünstler beschrieben wird und wichtiger Berater von Knut der Große, König von England Caroline Henderson als Jarl Haakon , eine große Kriegerin und Herrin von Kattegat

, eine große Kriegerin und Herrin von Kattegat Pollyanna McIntosh als Königin Aelfgifu , eine berechnende und ehrgeizige Königin von Dänemark

, eine berechnende und ehrgeizige Königin von Dänemark Asbjørn Krogh Nissen als Jarl Kåre, der eine massive Bedrohung für die alte, heidnische Kultur darstellt

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

Setting mit dem Bau eines echten Wikingerschiffs

„Vikings: Valhalla“ wird ebenfalls von „Vikings“-Macher Michael Hirst exklusiv für Netflix entwickelt, gemeinsam mit Autor und Showrunner Jeb Stuart. Gedreht wurde in Skandinavien, wo bereits die Erfolgsserie „Vikings“ entstand.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Abenteuer der Nordmänner lieferte bereits ein kurzes Set-Video. Netflix als Produktionsstudio hat keine Kosten und Mühe gespart, das Setting so originalgetreu wie möglich zu gestalten – einschließlich den Wikinger-Schiffen und die Dörfer an der skandinavischen Küste. Dazu wurde ein Blick auf die Kostüme und erste Schlacht-Szenen gewährt.