Netflix entwickelt derzeit eine neue Horrorserie Resident Evil nach der gleichnamigen erfolgreichen Videospielreihe von Capcom. Im Gegensatz zur animierten Serie Resident Evil: Infinite Darkness beim Streaminganbieter im letzten Jahr, ergründet die erste Live-Action Serie die Ursprünge des Zombie-Ausbruchs in New Raccoon City.

Erster Trailer zu Resident Evil

Jetzt ist ein erster recht brutaler und blutiger Trailer mit Lance Reddick („The Wire“, „John Wick“) als Albert Wesker eingetroffen, den Kenner der Games als der große Gegenspieler der Reihe kennen dürften, ein Terrorist und machthungriger Wissenschaftler der Umbrella Corporation, der den T-Virus entwickelte.

Hier könnt ihr den neuen Trailer noch einmal im Original sehen:

Wann kommt „Resident Evil“ bei Netflix?

Die neue Horrorserie geht am 14. Juli auf dem Streamingdienst an den Start. Hoffen wir, dass die Serie erfolgreicher als der letzte Film-Reboot Resident Evil: Welcome To Raccoon City ist, der einigen Unmut bei den Fans auslöste.

Erste Story-Details zur Resident Evil-Serie

Worum geht es? Die Handlung der Serie unterscheidet sich grundlegend von der sechsteiligen Filmreihe mit Milla Jovovich und erzählt eine völlig neue Geschichte mit neuen Charakteren. Die Geschichte beginnt mit den beiden 14-jährigen Schwestern Jade und Billie Wesker, die nach New Raccoon City ziehen, eine aus dem Boden gestampfte Planstadt. Mit der Zeit wird ihnen deutlich, dass diese Stadt mehr ist als es zunächst scheint und ihr Vater dunkle Geheimnisse verbirgt, die die Welt vernichten könnten.

Mit einem Zeitsprung von etwa zehn Jahren später beginnt die zweite Erzählebene in der Zukunft: Nach einer globalen Katastrophe, ausgelöst durch einen mysteriöses T-Virus, sind nur noch 15 Millionen Menschen auf der Erde übrig. Diejenigen, die von dem Virus infiziert wurden, sind entweder tot oder gehören zu den sechs Milliarden Monstern, die eine tödliche Gefahr für die wenigen Überlebenden darstellen. Die inzwischen erwachsene Jade kämpft in dieser neuen Welt ums nackte Überleben, während Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit auch über ihre Schwester, ihren Vater (Albert Wesker) und sie selbst weiter verfolgen…

Resident Evil wird zum kooperativen Survival-Brettspiel

Erste Besetzung mit Albert Wesker aus den Games

Inzwischen steht die Besetzung der Serie fest: Die Rolle des aus den Games bekannten Albert Weskers übernimmt Lance Reddick, der vielen aus der Actionserie „The Wire“ und zuletzt der Amazon-Serie „Bosch“ sowie der „John Wick“-Filmreihe mit Keanu Reeves bekannt sein dürfte. In weiteren Hauptrollen spielen Ella Balinska, Turlough Convery, Connor Gosatti, Lea Vivier, Mpho Osei Tutu und Hanni Heinrich mit.

Die Serie „Resident Evil“ wird von Robert Kulzer entwickelt und gemeinsam mit Oliver Berben, Mary Leah Sutton und Martin Moszkowicz für Constantin Film produziert, dem Studio hinter der von vielen Fans umstrittenen Filmreihe mit Milla Jovovich. Das Drehbuch schreiben Garett Pereda und Shane Tortolani, als Showrunner fungiert Andrew Dabb.

Evil has Evolved.



The new live action Resident Evil series premieres July 14. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) March 17, 2022