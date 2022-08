MrBeast verschenkt private Insel an einen Abonnenten

© MrBeast im Video „I Gave My 100,000,000th Subscriber An Island“ auf YouTube /Bildmontage PlayCentral

© MrBeast im Video „I Gave My 100,000,000th Subscriber An Island“ auf YouTube /Bildmontage PlayCentral

Am 28. Juli erreichte YouTuber MrBeast mit 100 Millionen Abonnenten auf YouTube einen unfassbaren Meilenstein. Während andere eine riesige Party schmeißen würden, feiert der YouTuber das memorable Ereignis auf seine eigene Art und schenkt einem seiner Abonnenten eine private Insel.

MrBeast ist für seine aufwendigen und kostenintensiven YouTube-Videos bekannt. Um seinen Meilenstein von 100 Millionen Abonnenten zu feiern, lud er einhundert seiner Subsciber zu einem Wettkampf ein. Die Teilnehmer mussten sich vier Challenges stellen. Dem Gewinner winkte eine private Insel.

In vier Schritten zur eigenen Insel

Für die erste Herausforderung mussten die Kandidaten mithilfe von Steinen ein Feuer entzünden. Dabei wurde bereits die Hälfte der Teilnehmer eliminiert. Danach erwartete sie eine Nachbildung von „Rotes Licht, grünes Licht“, bekannt aus der erfolgreichen Netflix-Serie Squid Game. Zur Erinnerung: Bei diesem Game dürfen sich die Spieler*innen nur beim Ausruf „grünes Licht“ bewegen, um das Ziel zu erreichen. Das Besondere hierbei: Das Spiel fand auf einem Schiff im Wasser statt.

Während alle anderen still standen, schockte ein Teilnehmer alle Beteiligten. Er rannte auf einmal über die Ziellinie und erklärte anschließend, dass MrBeast während einer Pause „grünes Licht“ sagte. Damit gewann er die Herausforderung technisch und war vorzeitig in der nächsten Runde. In dieser gingen die Kandidaten sprichwörtlich über die Planke und landeten im Ozean.

MrBeast besticht seine Abonnenten

Bevor die übrigen fünf Teilnehmer zur letzten Challenge antraten, bot MrBeast ihnen 50.000 US-Dollar an, wenn sie auf den Hauptgewinn verzichten würden. Alle lehnten ab und fanden sich in der finalen Aufgabe wieder.

Hier ging es darum, den von MrBeast versteckten Red-Diamond-Play-Button zu finden. Erst nach mehreren Stunden wurde der Koffer mitsamt Play Button ausgegraben und ein glücklicher Gewinner ward gefunden.

Ein überaus glücklicher MrBeast

Im Anschluss öffnete MrBeast den Koffer und enthüllte zum ersten Mal seine YouTube-Plakette für den erreichten Meilenstein von 100 Millionen Abonnenten. Überglücklich bedankt er sich bei seinen Followern.

„Dies ist fast ein Jahrzehnt meines Lebens […] Von tiefstem Herzen, danke an alle, die sich angemeldet haben. Dieser Kanal bedeutet mir die Welt und ich schätze wirklich jeden, der sich die Videos angesehen hat.“

MrBeast gehört damit zu den weltweit fünf erfolgreichsten Kanälen. Und das auch verdient, bedenkt man, die immens hohen Produktionskosten seiner Videos. Dennoch ist er nicht immer zufrieden mit seinem Content. So verschenkte er kürzlich sogar ein Video an seinen Kooperationspartner Ludwig, das eine satte Million US-Dollar gekostet hat.