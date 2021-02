Miitopia schafft es als neues Abenteuer auf die Nintendo Switch

Die Mii-Charaktere sind schon seit Jahren ein fester Bestandteil der Nintendo-Welt. Sie sind unser Avatar und es gibt sogar amiibo-Figuren von den Mii-Charakteren. Sie spiegeln den verspielten Kosmos und Nintendos Familienattitüde perfekt wider.

Doch jetzt geht Nintendo noch einen Schritt weiter und verschafft den Miis ein ganz neues Abenteuer auf der Nintendo Switch!

Das heißt also, dass ihr in „Miitopia“ bald mit all euren liebstens Miis losziehen und magische Abenteuer auf der Switch erleben könnt. Den Ankündigungs-Trailer seht ihr hier:

Miitopia: Erlebt mit euren Miis ein magisches Abenteuer

Nintendo erklärt, dass in Miitopia jeder ein Mii ist, „vom furchtlosen Helden und der reizenden Prinzessin bis hin zum schrecklichen dunklen Fürsten“, sei alles vertreten. Und das Witzige ist, dass ihr selber entscheiden könnt, wer die Hauptrolle einnimmt.

Welchen Charakter werdet ihr also wählen? Erstellt Miis von der ganzen Familie oder euren Freunden und lasst sie an der Geschichte teilhaben. Es liegt voll und ganz bei euch, was ihr aus der Geschichte macht, wer eine wichtige Rolle spielt und wer nicht.

Dabei sind Beziehungen sehr wichtig, ihr müsst also Zeit mit den Figuren im Spiel verbringen, um beispielsweise Vorteile im Kampf zu erhalten.

Neben neuen Optionen für die Einstellung der Miis wie Make-up oder Perücken gibt es sogar ganz neu ein Pferd als potenziellen Gefährten.

Der Release von „Miitopia“ findet am 21. Mai 2021 statt, exklusiv für die Nintendo Switch. Nintendo Switch Pro Controller werden unterstützt und die Spielgröße beläuft sich auf rund 3,2 GB.