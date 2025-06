Metal Gear Solid: Neues Brettspiel bringt den Kultklassiker auf den Spieltisch

Die „Metal Gear Solid„-Reihe hat seit ihrer Entstehung im Jahr 1987 zahlreiche Fans begeistert. Besonders das 1998 erschienene „Metal Gear Solid“ hat sich als Meilenstein in der Geschichte der Videospiele etabliert. In dieser Tradition bringt CMON Limited, ein bekannter Verleger von Brettspielen, nun „Metal Gear Solid: The Board Game“ auf den Markt, das die Spannung und den Nervenkitzel des Originals auf den Spieltisch bringt.

Ein Kooperatives Erlebnis

Was macht das Brettspiel so besonders? „Metal Gear Solid: The Board Game“ bietet ein vollständig kooperatives Spielerlebnis für bis zu vier Spieler. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ikonische Helden des Spiels und erleben die Ereignisse des Originals nach. Das Spiel ist durch und durch thematisch gestaltet, mit Mechaniken, Miniaturen und einer Geschichte, die direkt aus dem Videospiel zu stammen scheinen.

Jeder Charakter bietet ein einzigartiges Spielerlebnis, abhängig davon, für wen du dich entscheidest. Du kannst zwischen Snake, Meryl, Otacon und Gray Fox wählen, und jeder Charakter hat seinen eigenen Spielstil, Fähigkeiten und Fokus-Token. Snake ist beispielsweise der Allrounder mit soliden Verteidigungs- und Gesundheitswerten, während Meryl mit einer leichten Sturmgewehr und der Fähigkeit, sich zu verkleiden, ausgestattet ist.

Stealth und Strategie

Warum ist Stealth so wichtig? Wie im Videospiel setzt auch das Brettspiel auf Stealth und Ausweichen, um durch die Level zu kommen. Während des Spielerzugs kannst du Wachen ausschalten oder betäuben, aber im Feindzug können sie wieder aufwachen oder Verstärkung rufen. Daher ist es oft besser, leise vorzugehen, anstatt mit voller Kraft anzugreifen.

Du wirst durch sich ändernde Wachrouten und verschiebende Kameras navigieren müssen, während du deine Missionsziele erreichst. Bestimmte Aktionen ziehen die Aufmerksamkeit der Wachen auf sich, was durch das „Attention Token“ dargestellt wird. Wenn du gesehen wirst oder Lärm machst, wird das Token auf die Alarmseite gedreht, was die Wachen voll auf dich fokussiert.

Unvergessliche Bosskämpfe

Wie werden Bosskämpfe dargestellt? Eine der Stärken des Spiels sind die Bosskämpfe, die die berühmten Begegnungen aus dem Videospiel nachahmen. Jeder Boss bringt eine willkommene Abwechslung zu den stealth-basierten Missionen. Beispielsweise kann Revolver Ocelot Kugeln abprallen lassen, während Raven in seinem Panzer Granaten benötigt, um ihn zu besiegen.

Die Kämpfe sind ein aufregender Bestandteil des Spiels und bringen die ikonischen Momente des Originals auf den Tisch. Neben den Kämpfen gegen Sniper Wolf, Psycho Mantis und Liquid Snake ist auch der Kampf gegen Metal Gear REX enthalten.

Ein Liebevoll Gestaltetes Spiel

Warum ist es ein Muss für Fans? „Metal Gear Solid: The Board Game“ fühlt sich wie ein Liebesbrief an das Original an. Die Miniaturen und das Artwork sind hervorragend und fangen die Ästhetik des Spiels ein. Jeder Charakter spielt sich einzigartig und die Bosskämpfe sind eine gelungene Umsetzung der ikonischen Momente des Spiels.

Obwohl das Spiel einige Herausforderungen in Bezug auf die Regeln und deren Klarheit bietet, bleibt es eine treue und spannende Adaption eines der großen Videospiele. Die Begeisterung für die Franchise ist spürbar und für Fans des Originals ein Muss.

Was denkst du über das Brettspiel „Metal Gear Solid“? Würdest du gerne sehen, dass CMON den Rest der Serie adaptiert? Lass es uns in den Kommentaren wissen!