Mass Effect: So kannst du endlich beide retten, Ashley und Kaidan

Die Mass Effect-Trilogie zeigt bereits in den ersten Sternstunden, was uns in diesem Sci-Fi-Epos erwartet. Wir werden vor die Wahl gestellt. Retten wir unsere Crewmitglied Ashley Williams oder Kaidan Alenko? Wofür hast du dich entschieden?

Nur wenigen ist diese Entscheidung leicht gefallen, weshalb sie sich nachträglich in unser Gaming-Hirn eingebrannt hat. Es ist ein magischer Moment der etwas anderen Art. Denn die Entscheidung begleitet uns durch die gesamte Trilogie hinweg – nur ein Grund, wieso „Mass Effect“ solch einen Erfolg feiern konnte.

Der Wiederspielwert des Games ist mitunter aufgrund dieser Weggabelung ziemlich hoch. Aber was wäre, wenn?

So kann ich Ashley und Kaidan retten!

Was wäre, wenn wir beide Crewmitglieder retten könnten? Nun, einerseits wäre die Trilogie dann nicht ganz so haarsträubend, wie sie eben ist. Aber auf der anderen Seite wäre es doch sicherlich recht spannend zu sehen, welche Möglichkeiten das im weiteren Verlauf der Geschichte bieten würde?

Diese schwerwiegende Entscheidung kann euch fortan abgenommen werden. Modder Vegz hat es geschafft, diesen Gedanken Realität werden zu lassen. Und das Resultat kann sich sehen lassen.

Dank der The Virmire Savior Mod via Nexus Mods ist es jetzt möglich beide in einem einzigen Durchlauf zu retten. Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass die Mod geschnittene Dialoge verwendet, die es nicht in das Hauptspiel geschafft haben.

Um die Mod installieren zu können, benötigt ihr den ME3Tweaks Mod Manager, in den ihr die .7z-Datei schiebt und installiert.

© BioWare/ via vegz

Fürs Erste ist das also schon mal recht spannend, doch es sei erwähnt, dass die Arbeiten an der Mod noch nicht vollends abgeschlossen sind. Vegz bastelt also immer noch an einigen Stellen. Aber für den Anfang ist der Grundgedanke zumindest in die Tat umgesetzt.

Wissenswert: In diesem Beitrag erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um Ashley Williams oder wahlweise Kaidan Alenko ins sichere Verderben zu stürzen. Und wir verraten euch, was das überhaupt für Auswirkungen hat.

Aber wen habt ihr auf Virmire zurückgelassen und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns! Seid ihr #TeamKaidan oder #TeamAshley?