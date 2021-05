Mass Effect: Kaidan oder Ashley retten? – Hilfe zur Entscheidung – Lösung

In Mass Effect Legendary Edition gibt es eine schwerwiegende Entscheidung, die ihr als Spieler*in treffen müsst. Ihr entscheidet über das Leben von Kaidan Alenko und Ashley Williams und – diese Wahl wird weitreichende Konsequenzen mit sich ziehen. Deshalb ist es von Vorteil, vor dem eigentlichen Moment über dieses Unterfangen zu sinnieren.

Tatsächlich ist es eine der schwersten Entscheidungen, die wir in der „Mass Effect“-Trilogie treffen müssen. In diesem Guide erklären wir euch, was es für Auswirkungen hat, wenn ihr euch für Ashley oder Kaidan in „Mass Effect“ entscheidet.

Und im besten Fall könnt ihr mit dieser Hilfe einfacher einordnen, was für euch das Richtige ist. Denn so viel vorab. Es gibt bei dieser Entscheidung kein Richtig oder Falsch. Ihr opfert ein Menschenleben für das Wohl der Truppe und eure höheren Ziele. Aber das macht die Entscheidung an dieser Stelle nicht einfacher oder richtiger. Es ist am Ende eine Entweder-oder-Frage, die an mehrere Faktoren geknüpft ist.

Mass Effect: Kaidan Alenko oder Ashley Williams retten?

Denn so viel ist in Stein gemeißelt. Einer von beiden muss sterben. Ihr könnt nicht beide Crewmitglieder gleichzeitig retten. BioWare macht es uns hier wahrlich nicht einfach. Aber erst einmal müssen wir wissen, wie wir überhaupt entscheiden können.

Die Mission: Um Kaidan Alenko lebendig durch „Mass Effect“ zu bringen, müssen wir auf Virmire die entsprechenden Entscheidungen treffen und diese auch durchziehen. Durchziehen deshalb, weil BioWare einen kleinen Twist verbaut hat.

Der Startpunkt fällt, wenn wir auf den salarianischen Kommandanten namens Captain Kirrahe treffen, der den Angriff auf die Kloneinrichtung überwacht, die mit dem Schurken Saren in Verbindung gebracht wird.

Ashley oder Kaidan retten? Wer soll den Einsatz übernehmen? © BioWare

Vorsicht vor erste Auswahl

Er fragt euch nach einem Truppmitglied, das ihn bei seiner Aufgabe unterstützen soll. Hier könnt ihr wählen, allerdings ausschließlich zwischen Kaidan und Ashley!

Doch im Grunde ist es egal, wen ihr auswählt, denn die eigentliche Wahl wird erst am Ende der Mission getroffen. Wenn ihr euch beispielsweise für Ashley entschieden habt, werdet ihr am Ende noch einmal gefragt, ob ihr sie unterstützen möchtet oder lieber Kaidan, der dann die Atombombe in der Forschungseinrichtung installiert.

Entscheidet ihr euch für Ashley, wird es Kaidan nicht lebend aus der Basis schaffen. Entscheidet ihr euch hingegen dafür, Ashley ihrem Schicksal zu überlassen, unterstützt ihr weiterhin Kaidan bei der Installation und Joker schafft es gerade so, euch aus der Basis abzuholen, bevor die Atombombe samt Ashley Williams in die Luft gesprengt wird.

Der Entscheidungspunkt am Ende der Mission: Ashley oder Kaidan helfen? © BioWare

Auswirkungen und Konsequenzen in spielerischer Hinsicht

So oder so hat eure Wahl weitreichende Konsequenzen, die sich allerdings erst so richtig in „Mass Effect 3“ offenbaren. Denn der überlebende Charakter überlebt bis zum Ende des 3. Teils!

In „Mass Effect 2“ trefft ihr im Laufe des Spiels auf den Virmire-Überlebenden, also Ashley oder Kaidan, die aber nicht sonderlich angetan sind von eurer Verbindung zu Cerberus. Heißt, dass die Abneigung gegenüber dieser fragwürdigen Oragnisation sogar so weit reicht, dass sie sich euch nicht anschließen möchten. Mehr als ein netter Plausch ist im 2. Teil also nicht drin.

In „Mass Effect 3“ wird Ash oder Kaidan wieder ein Teil eurer Crew. Und nicht nur das, beide sind für sich gesehen ein spielbarer Charakter im 3. Teil, weshalb ihr unbedingt darüber nachdenken solltet, wen ihr lieber auf Missionen mitnehmt.

Ashley Williams hat es als Allianz-Soldatin faustdick hinter den Ohren, kann mit Waffen umgehen und hat alle Fähigkeiten, die ihr als „Soldat“ habt. Während Kaidan als Biotiker über besondere Kräfte verfügt. Am Ende solltet ihr diesbezüglich wohl ein wenig darauf achten, was ihr selbst spielt. Falls ihr zum Beispiel schon selber als Soldat*in ins Feld zieht mit Commander Shepard, ist die Frage, ob es sich dann, noch einen Soldaten an seiner Seite zu wissen. Gleiches gilt für den Biotik-Shepard (Klasse: Experte). Dann stellt sich die Frage, ob ihr noch einen Biotiker im Team auf Außeneinsätzen benötigt. Und die Antwort ist im Grunde ganz einfach. Nein.

Ashley Williams in „Mass Effect 3“ © BioWare

Beide Charaktere sind Romanzen-Option

Abgesehen von dem spielerischen Aspekt gibt es da zudem noch eine weitere Angelegenheit, die ihr nicht außer Acht lassen dürft. Und das ist die Frage nach eurer Romanze in „Mass Effect Legendary Edition“.

Ashley Williams und Kaidan Alenko können beide eine potenzielle Romanze für euch bedeuten. Heißt, bereits im ersten Teil könnt ihr mit der weiblichen Shepard eine Beziehung zu Kaidan aufbauen, während der männliche Shepard Ashley als Romanzen-Option in Betracht ziehen kann.

Wenn ihr subjektiv von euren Gefühlen beeinflusst seid, könnt ihr eurer Liebe in „Mass Effect“ den Vorrang geben. Und das wäre auch wirklich wichtig, wenn ihr diese Liebschaft bis zum Ende des Spiels durchziehen möchtet. Wenn ihr Kaidan beispielsweise in „Mass Effect 3“ daten möchtet, ist das logischerweise nur möglich, wenn ihr ihn im ersten Teil nicht über den Jordan geschickt habt. Gleiches gilt für Ashley.

Kaidan Alenko in „Mass Effect 3“ © BioWare

Wenn ihr mit niemanden von beiden in eine Romanze treten möchtet, spielt dieser Aspekt natürlich keine Wahl bei der Überlegung und ihr solltet euch mehr auf dem Gameplay-Aspekt der Charaktere konzentrieren.

Welcher ist der „bessere Mensch“?

Wenn euch all das nicht genügt, könntet ihr euch immer noch fragen, welcher Mensch es wohl mehr verdient hätte, weiterzuleben. Welcher von beiden ist denn eigentlich der „bessere Charakter“ respektive Mensch?

Abgesehen von den xenophoben Äußerungen, die Ashley Williams immer mal wieder im Laufe des Spiels tätigt, gibt es in einem Moment in „Mass Effect Legendary Edition“ einen entscheidenden Unterschied, wie die beiden Charaktere reagieren.

Und zwar im optionalen Tod von Ashley und Kaidan in „Mass Effect 3“.

Wenn wir sie nicht wegen Udina überzeugen können, müssen wir den jeweiligen Charakter, der bis zu diesem Moment überlebt hat, mit eigenen Händen erschießen.

Wenn wir das tun, offenbart Kaidan, dass er „einen Mann beschützt hat, der sich selbst nicht beschützen“ konnte, was auf eine ehrbare Motivation schließen lässt. Hingegen äußerst Ashley hasserfüllt, dass sie hoffe, dass „die Reaper uns zur Hölle schicken“.

Meiner Meinung nach verbaut BioWare hier extreme Unterschiede, die sehr nuanciert daherkommen und viel mehr aussagen, als man es im ersten Moment annehmen könnte. Sie lassen auf den Charakter der Figuren schließen.

Fazit: Für wen ihr euch auch entscheidet, es ist eure Wahl und ihr werdet in „Mass Effect Legendary Edition“ mit den Konsequenzen leben. Entscheidet euch also gut und genießt den Rest des Spiels, wie ihr es für richtig haltet! Wenn würdet ihr wählen und warum?