BioWare teilt gute Neuigkeiten für das nächste Mass Effect

Dass BioWare neben Dragon Age 4 auch ein neues Mass Effect plant, ist schon länger offiziell. Bislang ist aber nur bekannt, dass das Spiel kommt und an der originalen Trilogie angelehnt sein soll. Der vierte Teil Mass Effect Andromeda hatte ja mit einigen Problemen zu kämpfen und wird bis heute von Fans mit gemischten Gefühlen betrachtet.

In einem Community Update hat das amerikanische Entwicklerstudio jetzt überraschend gute Neuigkeiten zum möglichen„Mass Effect 5“ geteilt. Der Titel hat offenbar eine neue Stufe in der Entwicklung erreicht.

Mass Effect ist jetzt offiziell in Entwicklung

Bisher befand sich das Sci-Fi-Abenteuer noch in der pre-production, also in der Planungs- und Konzeptionsphase. Bevor Gameplay, Umgebungen, Quests und Story gebaut beziehungsweise geschrieben werden können, muss zuerst eine grobe Richtung vorgegeben werden.

Diese Phase ist jetzt aber offensichtlich vorbei und das Spiel befindet sich am Anfang der Entwicklung. Wenn alles glatt läuft, können wir demnach mit einem Release in drei bis vier Jahren rechnen, natürlich ist das aber auch abhängig vom Umfang des neuen Spiels. Im selben Atemzug weisen die Entwickler*innen aber auch darauf hin, dass wir nicht allzu bald mit neuen Infos rechnen sollten:

„Es wird noch eine Weile dauern, bis wir ausführlicher darüber sprechen können, aber wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir arbeiten!“

© BioWare

Bis wir „Mass Effect 5“ in Bewegung sehen, dürften ebenfalls noch ein paar Jahre vergehen. Eine offizielle Präsentation wird es wohl erst geben, wenn der Release bevorsteht.

Das ist Mass Effect

Mass Effect ist eine Rollenspiel-Serie, die in einer fernen Zukunft angesiedelt ist. Zwischen 2007 und 2012 wurde eine zusammenhängende Trilogie veröffentlicht, die bei Spieler*innen bis heute sehr beliebt ist. Danach dauert es weitere fünf Jahre, bis mit „Mass Effect Andromeda“ ein umstrittenes Reboot der Reihe erschienen ist.

BioWare teilt Poster zum neuen Mass Effect am #N7Day: was versteckt das Poster?

Vor einem knappen Jahr wurde dann die Originaltrilogie als Remaster neu aufgelegt und hat gezeigt, dass das Franchise nach wie vor äußerst beliebt ist. Berichten zufolge soll sogar eine eigene TV-Serie in Planung sein.