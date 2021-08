Lego Star Wars The Skywalker Saga – Nach langer Pause gibts endlich neues Material

Während der Opening Night Live der gamescom 2021 wurde nach einer längeren Zeit des Stillschweigens ein neuer Trailer zu „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ präsentiert. Wir bekommen das Beste aus allen neuen Kinofilmen geboten, die der Hauptreihe der Skywaler-Saga entsprechen. Warner Bros. Games, die LEGO Group, Lucasfilm Games und TT Games arbeiten an einem Abriss, der so einiges an Inhalt bereitstellen wird. Und wie das in etwa aussieht, erfahrt ihr in diesem Trailer:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – Release im Frühjahr 2022

Dabei wurde „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits in 2019 angekündigt und es sollte im frühen 2021 erscheinen. Doch aufgrund der Covid-19-Pandemie musste das Spiel nach hinten verschoben werden.

Die neuen Bilder schauen nicht nur beeindruckend aus und ziehen einen dank der musikalischen Untermalung von John Williams direkt in den magischen „Star Wars“-Bann. Sie machen direkt Lust auf mehr und beweisen einmal mehr, dass das Entwicklerstudio den Humornagel wie gewohnt auf den Kopf trifft.

Besonders spannend ist die Tatsache, dass es wohl so etwas wie eine Galaxiekarte gibt, die wir mit unserem Raumschiff erkunden können. Generell sollen wir Großteile der Planeten erkunden können, während es sogar über 300 spielbare Charaktere gibt. Inhaltlich sollen in „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ erlernen, was es ausmacht, von Padawan zum Jedi aufzusteigen. Ob ihnen das gelingt?

Wissenswert: „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ ist das erste Spiel, das unter dem Rebrand von LucasArts entsteht. Alle Spiele, die mit Star Wars zu tun haben, werden fortan den Banner von Lucasfilm Games zieren. Ein Name, den Disney nach Jahrzehnten wieder zurückgebracht hat.

„Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ erscheint im Frühjahr 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XQ/S, PC, Mac und Nintendo Switch.