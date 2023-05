Jujutsu Kaisen: Neuer Trailer zur 2. Staffel wird bald enthüllt

Bereits im Vorfeld gab es schon einiges zur 2. Staffel von Jujutsu Kaisen zu sehen. In einem Trailer konnten wir einige Szenen mit Yuji, Gojo und ihren Freund*innen erleben. Außerdem wurde mit dem 6. Juli 2023 der Starttermin in Japan enthüllt.

Bald könnten weitere Informationen kurz vor der Veröffentlichung folgen. Der Twitter-Account AnimeTV kündigte nämlich an, dass ein neuer Trailer mit dem Opening Theme auf der MAPPA STAGE 2023 enthüllt wird. Demnach können wir uns am 21. Mai 2023 auf neue Szenen des Anime-Hits freuen.

Jujutsu Kaisen: Opening und Ending zur 2. Staffel

Neben der Ankündigung eines neuen Trailers haben die Verantwortlichen außerdem bekannt gegeben, welche Lieder für das Opening und Ending des „Hidden Inventory/Premature Death“-Arcs zu hören sein werden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Welche Lieder wird es geben? Fans von „Jujutsu Kaisen“ dürfen sich auf folgende Songs in der zweiten Staffel freuen:

Opening: Ao no Sumika (Where Our Blue Is) von Tatsuya Kitani

Ao no Sumika (Where Our Blue Is) von Tatsuya Kitani Ending: Akira von Soushi Sakiyama

Bislang wissen wir, dass Shota Goshozono die Rolle des Regisseurs einnehmen wird und somit Sunghoo Park ablöst. Takehito Koyasu wird in die Rolle von Toji schlüpfen, wohingegen Riko von Anna Nagase synchronisiert wird.

Worum wird es gehen? Der „Hidden Inventory/Premature Death“-Arc im Anime entspricht dem „Gojo’s Past“-Arc aus dem Manga. Nach dem „Gojo’s Past“-Arc wird es mit dem „Shibuya Incident Arc“ weitergehen.

Beim „Gojo’s Past“-Arc handelt es sich um den fünften Arc von „Jujutsu Kaisen“, in dem wir Gojo als Student im zweiten Jahr auf der der Städtischen Fachoberschule für Magie erleben. Satoru Gojo ist in der Gegenwart selbst ein Lehrer an der besagten Schule in Tokio. Dort unterrichtet er unter anderem Yuji Itadori in seinem ersten Jahr als Schüler.

Darum geht es in Jujutsu Kaisen

Yuji Itadori ist ein völlig normaler Schüler. Doch eines Tages wird sein Freund von Flüchen angegriffen. Um ihn zu retten, muss er einen Finger von Sukuna essen, wodurch die beiden miteinander verschmelzen. Yuji tritt daraufhin der Jujutsu-Akademie bei, um sich gegen die Flüche wehren zu können.

Bevor der Anime in die zweite Runde geht, könnt ihr euch jetzt noch einmal die erste Staffel zu Gemüte führen. Staffel 1 von „Jujutsu Kaisen“ gibt es hierzulande entweder mit japanischer Synchronisation und deutschen Untertiteln oder komplett deutscher Synchro bei Crunchyroll.