Horizon Forbidden West: Neuer PS5-Trailer grenzt Release-Zeitraum ein

Soeben hat Sony einen neuen Trailer für die PS5 veröffentlicht und damit sogleich einige Release-Zeiträume für anstehende PlayStation 5-Spiele konkretisiert. Darunter ist auch die Zero Dawn-Fortsetzung Horizon Forbidden West.

Neuer Release-Zeitraum für Horizon Forbidden West

In vorangegangenen News haben wir bereist berichtet, dass Forbidden West noch im kommenden Jahr 2021 für PS4 und PS5 erscheinen soll. Laut dem aktuellen PS5-Trailer wird es dabei wohl weiterhin bleiben, denn in einer kleinen Fußnote steht geschrieben, dass der Release der „Horizon Zero Dawn“-Fortsetzung für die zweite Jahreshälfte 2021 angesetzt ist.

In dem Trailer sind noch weitere angekündigte Spiele zu sehen, die ebenfalls einen genaueren Veröffentlichungstermin bekommen haben und folglich in der ersten Hälfte 2021 auf den Markt kommen sollen: