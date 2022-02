Horizon Forbidden West: Wie weit bin ich? Alle Hauptmissionen im Überblick

Horizon Forbidden West öffnet endlich die Pforten in eine riesige Open World in der ihr euch sehr schnell von vielen Aktivitäten ablenken lassen könnt. Deshalb zeigen wir euch, welche Hauptmissionen ihr erledigen müsst und wie weit ihr im Spiel seid.

Alle Hauptmissionen aus Horizon Forbidden West – Spielzeit der Kampagne

Als Open World-Spiel kann „Horizon Forbidden West“ ebenfalls wieder mit vielen Nebenaktivitäten schnell ablenken. Wenn ihr einfach nur strikt der Hauptgeschichte folgt, dann sind es insgesamt 17 Missionen, die ihr erledigen müsst. In Klammern seht ihr das empfohlene Level von Aloy für die jeweilige Mission.

Griff nach den Sternen (3) Die Spitze des Speers (4) An den Rand des Abgrunds (5) Die Gesandtschaft (7) Tor des Todes (10) Die sterbenden Lande (15) Das Auge der Erde (17) Der zerbrochene Himmel (17) Die Kulrut (18) Wiege der Echos (20) Das Meer aus Sand (22) Samen der Vergangenheit (24) Faros Grab (26) Gemini (30) Mehr bleibt nicht (31) Die Flügel der Zehn (32) Singularität (35)

Wie lange dauert die Story? Insgesamt seid ihr knapp 33 bis 38 Stunden (via Howlongtobeat) mit der Geschichte beschäftigt, wenn ihr sie in einem normalen Tempo spielt. Die ersten Spieler*innen, die sich beeilt haben, haben knapp 31 Stunden benötigt.

Es würde sich aber dringend anbieten, dass ihr nicht einfach nur durch die Geschichte heizt, denn jede Mission hat ein vorgegebenes Level. Habt ihr diese Stufe noch nicht erreicht, dann macht ihr euch das Spiel unnötig schwer. Es macht also Sinn ein wenig durch die Open World zu wandern, andere Aktivitäten zu entdecken und Nebenmissionen zu erledigen.

