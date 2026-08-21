Horizon 3 nur Nebensache? Kleines Team arbeitet am nächsten Abenteuer

Fans von „Horizon Forbidden West“ müssen offenbar noch lange auf die Fortsetzung warten. Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier arbeitet derzeit lediglich ein kleines Team bei Guerrilla Games an den Plänen für das nächste Einzelspieler-Abenteuer.

Der Großteil des Studios konzentrierte sich in den vergangenen Jahren stattdessen auf „Horizon Hunters Gathering“. Das kooperative Spin-off wurde im Februar 2026 offiziell vorgestellt und soll für PS5 und PC erscheinen.

Ein dritter Hauptteil wurde von Sony und Guerrilla bislang nicht offiziell angekündigt. Auch der Name „Horizon 3“ ist daher nur eine vorläufige Bezeichnung.

Befindet sich Horizon 3 seit fünf Jahren in Vorproduktion?

Mehrere aktuelle Meldungen behaupten, dass die Fortsetzung bereits seit vier oder fünf Jahren in der Vorproduktion feststecke. Diese konkrete Zeitangabe geht aus Schreiers aktuellem Bloomberg-Bericht jedoch nicht hervor.

Belegt ist lediglich, dass ein „winziges Team“ die nächste Einzelspieler-Fortsetzung vorbereitet und das Projekt noch Jahre von seiner Fertigstellung entfernt sein soll. Von einer durchgehenden fünfjährigen Vorproduktion spricht der Bericht nicht.

Dass die Arbeiten bereits seit der Fertigstellung von „Horizon Forbidden West“ laufen, ist grundsätzlich denkbar. Ohne weitere Angaben lässt sich aber nicht feststellen, wann die konkrete Vorproduktion begann oder wie weit sie fortgeschritten ist.

„Horizon Forbidden West“ erschien im Februar 2022. Guerrilla bestätigte später, dass Aloys Geschichte fortgesetzt werden soll. Einen Titel, Erscheinungstermin oder Plattformen nannte das Studio bislang nicht.

Guerrilla setzte auf Horizon Hunters Gathering

Die personelle Verteilung erklärt, weshalb der nächste Hauptteil nur langsam vorankommt. Nach Schreiers Informationen (via Neogaf) arbeitete in den vergangenen Jahren die Mehrheit der Belegschaft an „Horizon Hunters Gathering“.

Das Spiel wurde ursprünglich als langfristig unterstütztes Live-Service-Projekt konzipiert. Nach negativem Feedback aus internen Spieltests soll Guerrilla die Ausrichtung seit Juni allerdings grundlegend überarbeiten.

Geplant ist demnach nun ein kleineres, traditionelleres Koop-Spiel mit einer Story-Kampagne. Die Live-Service-Komponenten sollen deutlich reduziert oder vollständig entfernt werden. Sony und Guerrilla haben diese Neuausrichtung bislang nicht offiziell bestätigt.

Laut dem Bericht von GamesRadar soll das Team bis Dezember Zeit erhalten, um mit einem neuen Meilenstein zu überzeugen. Ein Teil der Entwickler könnte anschließend einem anderen Projekt zugewiesen werden.

Erscheint Horizon 3 erst für die PS6?

Wann die Einzelspieler-Fortsetzung erscheint, lässt sich derzeit nicht seriös vorhersagen. Dass sie angesichts des frühen Entwicklungsstands erst auf der nächsten PlayStation-Generation veröffentlicht wird, erscheint möglich, ist aber nicht bestätigt.

Ebenso denkbar wäre eine generationsübergreifende Veröffentlichung für PS5 und eine künftige PS6. Ohne Angaben von Sony bleiben konkrete Jahreszahlen reine Spekulation.

Fest steht lediglich: Guerrillas kurzfristige Priorität liegt weiterhin nicht auf „Horizon 3“. Selbst nach der Neuausrichtung von „Hunters Gathering“ dürfte noch einige Zeit vergehen, bevor die Fortsetzung vollständig in Produktion geht.

Was haltet ihr von Guerrillas Fokus auf das Koop-Spiel? Hättet ihr euch stattdessen eine schnellere Fortsetzung von Aloys Geschichte gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.