Hogwarts Legacy: Fan baut für Hauself Deek eine süße Ecke im Raum der Wünsche

Neben dem Raum der Wünsche plant der „Hogwarts Legacy“-Spieler, auch die Vivarien so anzupassen, dass sie zu Deek passen, falls er sich einmal dorthin verirren sollte. Die Vivarien dienen den eingefangenen Tieren als Zuhause und können ebenfalls dekoriert werden.

In den Kommentaren verrät der Fan ein besonders süßes Detail: Er hat eine Urne platziert, damit der Hauself seinen verstorbenen Freund bei sich in der Nähe haben kann.

Auf dem Bild ist die Ecke zu sehen, in der Deek es sich gemütlich machen kann. Er hat einen kleinen Schreibtisch , eine Sitzecke und sogar einen kleinen Tisch neben einem Weihnachtsbaum . Die Couch versteckt sich hinter einem kleinen Paravan, der als Sichtschutz dient:

Ein Fan wollte Deek wohl etwas Dank zeigen und hat mithilfe der Möbel , die zum Beispiel in den Truhen in und rund um Hogwarts verteilt sind oder in Läden gekauft werden können, eine kleine Ecke für den Hauselfen gebaut.

Deek ist in Hogwarts Legacy der Hauself von der Schule für Hexerei und Zauberei und hilft den Spieler*innen, den Raum der Wünsche aufzubauen. Um den Raum der Wünsche freizuschalten, auszustatten und zu vergrößern, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Welche das sind, verrät unser Guide .

