Depulso erhaltet ihr ebenfalls im Verlauf der Hauptmission. Dank der ersten Aufgabe von Professor Sharp solltet ihr den Zauber ebenfalls zügig erlernen können. Alle weiteren Zauber, die ihr in „Hogwarts Legacy“ lernen könnt, gibt es übrigens in unserer Übersicht .

Was muss ich tun? Beide Zauber müssen in den Schnellzaubern ausgerüstet werden. Nachdem ihr Levisio auf einen beliebigen Gegner angewendet habt, müsst ihr nur noch Depulso auf ihn einsetzen. Wird der Gegner weggeschleudert , habt ihr alles richtig gemacht und die Aufgabe sollte erfüllt sein.

Um also die Aufgabe von Professor Onai zu lösen, braucht es also zwei Voraussetzungen , die ihr erfüllen müsst:

BELIEBTE NEWS

Hogwarts Legacy: Professor Onais Aufgabe zum levitierten Gegner im Handumdrehen lösen

LEGO goes Highfantasy: Bruchtal-Bauset (10316) zu Der Herr der Ringe erscheint im März

Sons of the Forest: Gronkh schickt uns mit Twitch-Stream auf emotionale Zeitreise

Seilpistole in Sons of the Forest finden – Fundort & Karte

Taschenlampe finden in Sons of The Forest – Fundort mit Karte in der Lösung

Sons of the Forest: Das Ende erklärt – Gutes, schlechtes & geheimes Ende, so erreicht ihr sie

Virginia in Sons of the Forest: So findet ihr die Begleiterin und heuert sie als Verbündete an (Lösung)

Was bringt der Schlitten in Sons of the Forest? – Fundort und Anleitung

3D-Drucker in Sons of the Forest: Fundorte und Anleitung

Pistole & alle Aufsätze in Sons of the Forest finden – Fundort erklärt