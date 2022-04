Rätselraten, bitte! Was teast Hideo Kojima hier?

Videospiellegende Hideo Kojima ist ein echter Geheimniskrämer. Vor allem, wenn es um seine Videospiele geht, kann er in seinen Teasern schon mal recht kryptisch werden. Und einmal mehr passiert aktuell etwas Fragwürdiges unter dem Dach von Kojima Productions – was er wohl dieses Mal im Schilde führt?

Niemand weiß mit Sicherheit, woran die Belegschaft von Kojima Productions gerade arbeitet, denn bis heute wurde noch keine offizielle Antwort darauf gegeben, an welchem Titel sie werkeln.

Die einen glauben wegen Norman Reedus an Death Stranding 2, die anderen, dass sie doch noch einmal mit Konami zusammengekommen sind, um die Arbeiten am eingestellten Silent Hills wieder aufzunehmen. Auch hier könnte Norman Reedus involviert sein. Und dann gibt es noch Gerüchte, die eher auf eine größere Zusammenarbeit mit Xbox deuten. Doch das sind alles unbestätigte Spekulationen.

Kojima Productions: Hideo Kojima möchte das „schrecklichste Horrorspiel“ kreieren

Sogar Hideo Kojima hat bis jetzt noch nichts Offizielles bestätigt, obwohl er vor geraumer Zeit verlauten ließ, dass er in der Zukunft gerne an einem so gruseligen Horrorspiel arbeiten würde, das sich die Fangemeinde buchstäblich in die Hose macht.

Rätsel: Was bedeuten diese Uhren-Teaser?

Derweil teilt Hideo Kojima mehrere Teaser auf seinen Social-Media-Profilen, was die Gaming-Community zum Spekulieren verleitet.

Auf Instagram hat er in den letzten Tagen mehrere Postings geteilt, die allesamt kryptischer nicht sein könnten. Sie zeigen das Studio, in dem sie bei Kojima Productions tüfteln, und eine.. Uhr?

Auffällig ist lediglich, dass auf allen einzelnen Bildern die gleiche Uhr zu sehen ist. Auf einigen Bildern stellt die Uhr das Hauptmotiv dar, während sie auf anderen Bildern eher im Hintergrund zu sehen ist.

Einige Fans haben bereits spekuliert, dass es sich hierbei um eine Art Countdown handeln könnte, der etwas hinunterzählt. Doch einen wirklichen Konsens gibt es bei den Spekulierenden bislang nicht.

Das letzte Bild, das Kojima-san geteilt hat, beinhaltet die Zahlen „6:1“ und man könnte annehmen, dass diese Zahlen direkt auf ein Datum hindeuten. Meint er damit etwa den 1. Juni 2022? Wird hier etwas Großes wie sein neues Spiel angekündigt?

Bedenkt, dass die Rückschlüsse bis zu diesem Zeitpunkt rein spekulativer Natur sind. Es ist also nicht sicher, ob das Rätsel bereits vollständig gelöst wurde. Aber was meint ihr? Habt ihr eine pfiffige Idee, was die Bilder bedeuten könnten?