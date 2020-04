Falls ihr auf Snapchat unterwegs seid und auf Hellblade 2: Senua’s Saga wartet, könnt ihr euch bis zum Release ein wenig die Zeit mit den neusten Snapchat-Filtern (Lenses) vertreiben. Diese lehnen sich an das Spiel von Ninja Theory an und verwandeln euch in eine waschechte Kriegerin!

Der neueste Streich von Ninja Theory, der letztes Jahr während The Game Awards 2019 für die Xbox Series X angekündigt wurde, fokussiert nämlich einmal mehr die toughe Überlebenskünstlerin Senua, die sich den Stimmen in ihrem Kopf und im Sequel einem weiteren Abenteuer stellt. Durch die Filter könnt ihr jetzt den Look von Senua annehmen.

Hellblade 2: Senua’s Saga: Fortsetzung des Action-Adventures mit Trailer angekündigt

Hellblade-Filter: Neue Lenses von Senua

Im Detail gibt es mehrere Snapchat-Filter. Ein Filter verpasst euch den gewissen Senua-Touch im Gesicht, wie ihr sie noch aus dem ersten Teil kennt. Doch der andere enthält eine etwas aggressivere Kriegsbemalung aus Hellblade 2. Zudem gibt es noch einen kleinen Filter obendrauf, der euch in Nidhoggr aus Bleeding Edge verwandelt. Und so sieht das am Ende aus:

We created some Senua-themed lenses for @snapchat #hellblade #hellbladeii



Search 'hellblade' in Lenses in the app, or get them for your desktop here: https://t.co/FUmBpkfnHX pic.twitter.com/XLaXR1a3cg — NinjaTheory (@NinjaTheory) April 20, 2020

Wenn ihr mehr über das Sequel erfahren möchtet, dann lauscht den Worten der Entwickler, die bereits angedeutet haben, was euch in etwa erwartet. Allem voran soll das Spiel jedoch doppelt so groß sein wie der erste Teil, da sie nicht zuletzt das Team um einiges vergrößert haben.

Senua’s Saga: Hellblade 2 soll im Winter 2020 für die Xbox Series X und den PC erscheinen und zwar zeitgleich mit der Next-Gen-Konsole von Microsoft.

Parallel arbeitet Ninja Theory zudem an einem mysteriösen Project: MARA. Ein Experiment, das euch mentalen Terror spüren lassen soll. Wir sind gespannt!