GTA Online lockt mit seltener Pantherstatue und doppelten Heist-Boni

In GTA Online dreht sich ab sofort wieder alles um besonders lukrative Raubüberfälle. Rockstar Games hat am 5. November ein neues Heist-Event gestartet, bei dem Spieler unter anderem die seltene Pantherstatue auf Cayo Perico erbeuten können. Dazu kommen doppelte Abschlussboni für mehrere große Raubüberfälle und attraktive Immobilienrabatte.

Die Pantherstatue gehört zu den wertvollsten Hauptzielen beim Cayo-Perico-Heist und ist normalerweise nur während ausgewählter Events verfügbar. Vom 5. bis 11. November garantiert Rockstar, dass ihr die Statue bei eurem ersten Anlauf auf El Rubios Insel als Hauptbeute vorfindet.

Doppelte Boni für Raubüberfälle und kostenlose Belohnungen

Während der Eventwoche gibt es doppelte Erstabschlussboni für die ursprünglichen Heists, den Doomsday-Heist und den Diamond-Casino-Heist. Wer diese Raubüberfälle bislang nicht abgeschlossen hat, kann damit besonders profitieren.

Auch der neuere Kortz-Center-Heist wird berücksichtigt. Dort erhaltet ihr während des Events garantiert das Kunstwerk „The Outcome of Endeavour“, das zuvor nur bestimmten Teilnehmern des Fine-Art-Collector-Programms vorbehalten war.

Darüber hinaus warten weitere Belohnungen:

2× GTA$ für den ersten Abschluss von „KnoWay Out“ vom 5. bis 11. November.

für den ersten Abschluss von „KnoWay Out“ vom 5. bis 11. November. Das kostenlose Kunstwerk „The Great Circle Back“ für eure Villa, wenn ihr euch bis zum 11. November einloggt.

40 Prozent Rabatt auf Luxusapartments, Casino-Penthouses und Einrichtungen sowie bestimmte Verbesserungen.

auf Luxusapartments, Casino-Penthouses und Einrichtungen sowie bestimmte Verbesserungen. 25 Prozent Rabatt auf den Grotti Veleno GT, der erstmals reduziert angeboten wird.

Weitere Bonusaktionen bis Anfang Dezember

Mit dem Ende der Heist-Woche ist das Eventprogramm noch nicht vorbei. Vom 12. November bis 2. Dezember erhalten sämtliche Kontaktmissionen doppelte GTA$- und RP-Belohnungen. Für GTA+-Mitglieder erhöht sich der Bonus auf das Vierfache.

Freemode-Herausforderungen bringen im selben Zeitraum vierfache Belohnungen, während die Stuntrennserie mit dreifachen GTA$ und RP lockt.

Wer vor dem bevorstehenden Start von GTA 6 noch einmal ordentlich Geld in Los Santos verdienen möchte, bekommt damit mehrere Gelegenheiten.

Alle Details zum Event findet ihr im offiziellen Rockstar Newswire.

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