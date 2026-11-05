Assassin’s Creed Valhalla bekommt überraschend großes Gratis-Update mit New Game+ und neuen Inhalten

Ubisoft hat ein umfangreiches, kostenloses Update für Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. Seit dem 5. November 2026 stehen unter anderem der lange gewünschte New-Game+-Modus, ein erweitertes Fortschrittssystem und zahlreiche neue Ausrüstungsoptionen zur Verfügung. Auch auf der PS5 Pro gibt es technische Verbesserungen.

Mit New Game+ könnt ihr Eivors Abenteuer nach Abschluss der Quest „Feiertag“ in Hamtunscire erneut beginnen und dabei euren bisherigen Spielfortschritt übernehmen. Bei weiteren Durchläufen steigt der Schwierigkeitsgrad. Bereits bekannte Ausrüstung und Bücher des Wissens werden durch die neue Ressource Mithril ersetzt, mit der sich Waffen und Rüstungen weiter verbessern lassen.

Neue Fortschrittsoptionen und bessere Grafik auf PS5 Pro

Das Update führt außerdem einen optionalen erweiterten Fortschrittsmodus ein, bei dem Ausrüstung, Runen und Meisterschaften den Machtwert beeinflussen. Hinzu kommen ein Lager für überschüssige Gegenstände, Verbesserungen an der Runenschmiede sowie mehr als 300 neue gravierbare Runen.

Auch ohne die Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ könnt ihr eure Ausrüstung nun auf die Qualitätsstufe Göttlich bringen und anschließend bis Stufe 27 aufwerten.

Auf der PlayStation 5 Pro verspricht Ubisoft dank überarbeitetem PSSR-Upscaling eine schärfere 4K-Darstellung. Der Qualitätsmodus läuft jetzt standardmäßig mit 60 Bildern pro Sekunde. Zusätzlich gibt es ein kostenloses Meisterassassinin-Outfit für Naoe, zwei neue Erfolge und eine Integration in das Synchronisierungssystem des Animus Hub.

Das Update ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Sämtliche Änderungen findet ihr in den offiziellen Patchnotes von Ubisoft.

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