Was denkt ihr, was dahinter steckt? Was teast 50 Cent hier an?

Da Miami aka Vice City durch Leaks bereits mehr oder weniger als der Schauplatz von GTA 6 bestätigt wurde, wirkt die erste Variante vielleicht sogar am realistischsten. Wann GTA 6 aber kommt , steht aktuell noch in den Sternen.

Geht es hier um GTA 6? Wir wissen natürlich nicht, was dahinter steckt, aber die Möglichkeiten sind vielfältig.

Was ist Power? Bei „Power“ handelt es sich um eine ziemlich erfolgreiche TV-Serie, die 50 Cent mit produziert . Er spielt auch als Schauspieler eine der Hauptrollen in der Starz-Serie. Nach sechs Staffeln mit 63 Folgen war Schluss.

Das schreibt er dazu: Viel ist es nicht, was uns 50 Cent dazu wissen lässt. Eigentlich gibt es keine richtigen Kommentare, außer einigen Emoji und dem Hinweis, dass er das „später erklären“ werde. Aber diese Sache sei „größer als Power“, das können wir ihm glauben.

Darum geht’s: Es ist einfach nur ein GTA Vice City -Schriftzug mit rosa-weißem Hintergrund und einer Palme. Mehr nicht. So sieht der Post von Rapper, Schauspieler und Business-Mensch 50 Cent aus:

50 Cent aka Curtis Jackson hält die Welt in Atem. Dafür reicht es, einfach nur ein kleines GTA-Logo mit „Vice City“-Schriftzug zu posten. Dazu gibt es nur den Hinweis, dass eine Erklärung später folge und es größer als „Power“ sei. Jetzt geht natürlich das große Rätseln los.

