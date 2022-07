God of War: Fundorte aller 51 Odins Raben, Silber-Trophäe Allvaters Augenlicht erhalten

Collectible-Jäger kommen in God of War voll auf ihre Kosten, schließlich ist die Spielwelt prall gefüllt mit ganz unterschiedlichen Sammelgegenständen wie Nornentruhen, Artefakten, Schätzen und Schreinen. Am schwierigsten zu finden sind aber die insgesamt 51 Raben Odins, die ihr für die Silber-Trophäe Allvaters Augenlicht benötigt.

Weshalb sind die Raben schwer zu finden?

Die halbtransparenten und grünlich schimmernden Vögel sind insgesamt nur schwer zu erkennen und halten sich zudem meist über dem Kopf von Kratos auf. Der beste Weg, um auf die Raben aufmerksam zu werden, sind eure Ohren. Denn die lebenden Sammelgegenstände geben ein einzigartiges Pfeifen von sich, dass sich klar von den restlichen Geräuschen innerhalb der Spielwelt abhebt.

Deshalb empfehlen wir euch im Bestfall ein Headset zu tragen und immer mal wieder innezuhalten, damit Kratos Schritte nicht die Umgebungsgeräusche überdecken. Hört ihr das Pfeifen von Odins Raben, befinden sich diese ganz in eurer Nähe. Meistens sitzen die Tiere übrigens auf Säulen, Mauerresten oder Bäumen, ab und an ziehen sie aber auch die immer gleichen Kreise am Himmel. Das macht es noch schwieriger sie zu erblicken und vor allem auszuschalten.

Denn dazu müsst ihr die Axt von Kraots werfen. Sind die Raben weiter entfernt, müsst ihr entsprechend höher zielen und die Flugbahn voraussehen.

Odings Raben: Welche Belohnung gibt es?

Habt ihr alle 51 Raben gefunden und mit der Axt erledigt, erhaltet ihr die Gold-Trophäe Allvaters Augenlicht.

Zusätzlich gibt es Erfahrungspunkte, abhängig davon, wie viele Raben ihr erledigt habt. Der Auftrag Odins Augen staffelt sich wie folgt:

Bronze : 15 Raben = 1.075 XP

: 15 Raben = 1.075 XP Silber : 30 Raben = 1.075 XP

: 30 Raben = 1.075 XP Gold: 51 Raben = 1.075 XP

Weitere Belohnungen gibt es für das Ausschalten der Raben nicht. Es lohnt sich also nur für Spieler*innen, die auf Trophäen-Jagd sind und den Titel zu 100 Prozent durchspielen möchten.

Fundorte aller 51 Raben in der Übersicht

Wildwald : Rabe #1 : Befindet sich in der Verborgenen Kammer Odins. Schaut innerhalb der Arena nach oben in den Himmel. Der Rabe bewegt sich durch die Luft.

: Flusslande : Rabe #2 : Beim Mystischen Tor auf einem Stein findet sich der zweite Rabe. Rabe #3 : Wenn ihr euch an der Lichtung der Höhle befindet, hört ihr schon das typische Pfeifen. Der Vogel sitzt bei der Höhlenöffnung und ist nur schwer zu erkennen. Rabe #4 : Seid ihr aus der Höhle gelangt, erwartet euch ein Kampf gegen einen Troll. Ganz oben auf den hinteren Knochen findet ihr den nächsten Raben. Rabe #5 : Bei dem zerstörten Dorf angelangt, findet ihr auf dem Dach der Hütte zu eurer Rechten einen weiteren Raben. Rabe #6 : Befindet ihr euch vor der Hütte von Freya, findet ihr auf einem Felsen einen weiteren Raben. Ihr könnt ihr eigentlich gar nicht verfehlen, wenn ihr auf dem Weg zur Nornentruhe seid. Rabe #7 : Ebenfalls in einer Verborgenen Kammer, dieses Mal aber in der Höhle unter Freyas Haus. Geht in die Arena, wo ihr gegen die Walküre Kara kämpfen müsst. Hört einfach auf sein Pfeifen.

: Vorland : Rabe #8 : Auf dem Weg zum Berg bei der Seilbahn findet ihr den nächsten Raben oben auf einer Klippe. Rabe #9 : Erneut in einer Verborgenen Kammer. Bevor ihr in die Arena rennt, in der ihr gegen Walküre Geirdriful kämpft, hockt der Rabe Odins über dem Eingang, nicht zu übersehen.

: Der Berg : Rabe #10 : Im Berg findet ihr den nächsten Rabe auf einem Balken bei einer zerstörten Brücke hockend. Rabe #11 : Bevor ihr zu Broks Laden gelangt, seht ihr den Rabe durch die große Höhle fliegen. Rabe #12 : Innerhalb der großen Höhle befindet sich bei dem Seitengang ein weiterer Rabe. Rabe #13 : Für diesen Raben müsst ihr wieder in eine Verborgene Kammer. Geht in die Arena, in der ihr gegen Walküre Eir kämpft. Das Tier hockt auf einem steinernen Balken.

: Völundr-Minen : Rabe #14 : Direkt über dem Dock der Völundr-Minen zieht dieser Rabe seine Kreise.

: Landsudr-Minen : Rabe #15 : Befindet ihr euch bei Broks Laden, schaut nach oben zu dem Holzgerüst hinauf. Der Rabe hockt hier friedlich und wartet auf Kratos Axt. Rabe #16 : Seid ihr mit dem Aufzug bereits ein Stück nach oben gefahren, befindet sich auf der Zwischenstadion ein Raabe bei den Felsen.

: Fafnirs Lagerraum Rabe #17 : Beim Dock von Fafnirs Lagerraum hockt ein Raabe auf dem Gerüst des Krans. Rabe #18 : Direkt über dem Laden von Sindri, kaum zu überhören. Rabe #19 : Einige Meter später zu Beginn des größeren Waldgebiets sitzt ein Rabe auf einem Ast zu eurer Linken. Rabe #20 : Bevor ihr durch das große Steintor geht, schaut nach oben. Auf dem steinernen Balken sitzt ein weiterer Rabe. Rabe #21 : In der großen Kammer angekommen, schaut nach oben. Auf den Felsen sitzt ebenfalls ein Rabe Odins.

Northri-Festung : Rabe #22 : Bei Sindris Laden auf einem Balken direkt über dem Wasser. Rabe #23 : Sitzt oben auf dem Gittertür gegenüber des Schiffes, auf dem ihr gegen den Springer gekämpft habt.

: Konúnsgard : Rabe #24 : Nachdem ihr in Konúnsgard Sindris Laden hinter euch gelassen habt, biegt weiter links ab. Bei einer Truhe angekommen, befindet sich der Rabe direkt auf der anderen Seite des Flusses. Rabe #25 : Bei dem Steinkreis befindet sich ein weiterer Rabe oben auf den Felsen. Rabe #26 : Geht zum Drachenschrein und schaut von dort aus auf den Fluss. Rabe #27 : Bei der kleinen hölzernen Brücke auf dem Weg zum letzten Drachensiegel. Rabe #28 : Innerhalb der Festung sucht ihr die eingestürzte Decke auf. Dort oben hockt ein weiterer Rabe.

: Rabenklippen : Rabe #29 : Links von der Nornentruhe, ein Stockwerk höher, sitzt ein Rabe auf dem Felsen.

: Wachturm : Rabe #30 : Dreht über dem Dock beim Wachturm seine Kreise.

: Todesinsel : Rabe #31 : Links vom Dock der Todesinsel unter dem Schiffswrack.

: Eisenbucht : Rabe #32 : Seid ihr durch das in zwei Teile zerbrochen Wrack gelangt, wendet euch nach rechts. In der Entfernung dreht ein Rabe seine Kreise über den schroffen Felsen.

: Vergessene Höhlen : Rabe #33 : Sucht bei den Vergessenen Höhlen die Nornentruhe auf. Hier auf dem Mast mit den verschiedenen Siegeln findet ihr einen weiteren Raben von Odin. Rabe #34 : Auf dem Weg nach Konúnsgard legt ihr links an der Rückseite der Vergessenen Höhlen an. Oben auf der rechten Seite hockt ein Raabe.

: Steinfall : Rabe #35 : Direkt links an der Stelle, wo der Wasserfall nach unten stürzt.

: Búris Lagerraum : Rabe #36 :

: Thamurs Leiche : Rabe #37 : Beim Dock bei Thamurs Leiche. Schaut beim Mystischen Tor links in die Fernen. Auf den Klippen hock der gesuchte Rabe. Rabe #38 : Der nächste Rabe befinde sich in einer Verborgenen Kammer Odins bei Thamurs Leiche. Geht in die Arena, in der ihr auf Walküre Gunnr trefft. Der Vogel sitzt auf einem Ast direkt über euch.

: Veiðrrgard : Rabe #39 : Bei Búris Lagerraum schaut auf die Insel am Gittertor. Hier dreht eine weiterer Rabe seine Kreise. Rabe #40 : Sitzt direkt unter dem Drachen Ótr bei einem Mineneingang, der mit Holz verkleidet ist. Rabe #41 : Dieser Rabe hockt auf der linken Seite des großen Thors auf einem Felsen.

: See der Neun : Rabe #42 : Befindet ihr euch auf dem Niflheim-Turm , schaut die rechte Seite beim mystischen Tor hinunter. Auf dem Schiffswrack hockt ein weiterer Rabe.

Alfheim : Rabe #44 : Links vom Palast direkt am Strand hockt ein weiterer Rabe auf der Hologramm-Statue. Rabe #45 : Wieder in einer Verborgenen Kammer Odins. In der Arena, in der ihr gegen Walküre Olrun kämpft, hockt der Rabe ganz oben auf dem Rand des Gebäudes.

Helheim : Rabe #46 : Wenn ihr in Helheim angekommen seid, befindet sich über Kratos Kopf ein riesiger Ring. Am inneren Rand findet ihr einen weiteren Raben. Rabe #47 : Rennt nun weiter geradeaus, kriecht durch den kleinen Tunnel, klettert den Felsen vor euch hinauf und lauft dann nach links. Lasst Atreus die Wurzeln vor euch mit einem passenden Pfeil explodieren. Dahinter befindet sich direkt der Rabe über einer Truhe hockend. Rabe #48 : Klettert nach ganz unten in die kleine Arena, in der ihr bereits gekämpft habt. Schaut nun den Abgrund hinunter. Hier dreht ein weiterer Rabe seine Runden. Rabe #49 : Klettert nun auf der anderen Seite der Arena nach oben. Bei der rechten Säule findet ihr den Raben. Rabe #50 : Den vorletzten Raben erreicht ihr, wenn ihr nach der Verborgenen Kammer sucht. Direkt dahinter hockt der Rabe und kann nicht übersehen werden. Rabe #51: Der letzte Rabe befindet sich direkt über dem Eingang zur Arena, in der ihr gegen Walküre Róta antretet.

