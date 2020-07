Sucker Punch hat den Helden ihrer PS2-Spielereihe „Sly Cooper“ in Ghost of Tsushima in Form eines Outfits versteckt. Damit könnt ihr Jin Sakai wie den diebischen Waschbär anziehen, euch damit einen unverwechselbaren Look zaubern und obendrein noch eine Trophäe abstauben.

In diesem Guide zeigen wir euch, was ihr alles für das Cooper-Klan-Cosplay benötigt und wo ihr die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände findet!

Ghost of Tsushima: 11 Beginner-Tipps für einen guten Start ins Samurai-Abenteuer

Das braucht ihr für das komplette Sly Cooper-Outfit

Gosakus Rüstung

Gosakus Rüstung bekommt ihr, wenn ihr die Mythische Sage „Der unbesiegbare Gosaku“ abschließt. Diese besondere Quest wird früh in Akt II verfügbar. Sucht dafür den Sänger in Akashima auf.

Für das Auffinden der Rüstung müsst ihr an sechs Schlüssel erlangen. Sie befinden sich im Besitz von Bauern in verschiedenen von Mongolen besetzten Gehöften

Ohama

Aoi

Kuta

Yagata

Iijima

Koshimizu

Was mache ich mit den Schlüsseln? Sobald ihr alle Schlüssel beisammen habt, reist zu den Alten Togo Reisfeldern bei Akashima. Am dortigen Berg befindet sich eine steinerne Tür, hinter der sich ein Kletterpfad auftut. Sobald ihr über den Kletterpfad den Berg erklommen habt, findet ihr Gosakus Rüstung in einer Truhe.

© Sony Interactive Entertainment

Rüstungsfarbe Ozeanwächter

Sobald ihr im Besitz von Gosakus Rüstung seid, könnt ihr die blaue Rüstungsfarbe bei einem Händler kaufen.

© Sony Interactive Entertainment

Kama-Sichel-Stirnband

Das Stirnband mit der deutlichen Referenz an Slys sichelförmige Waffe erhaltet ihr frühestens in Akt III. Es wird euch nicht direkt im Spiel verraten, aber ihr könnt die Dächer der Pagodentürme erklimmen. Klettert mithilfe des Wurfhakens die Pagode des Jogaku Tempels hoch und ihr findet auf der Dachspitze das Stirnband.

Diebestuch

Das Diebestuch erhaltet ihr im Verlauf der Story. Ihr sammelt es ganz einfach an einem Geschenk-Altar bei den großen Tempeln ein.

Schwert-Kit Schlauer Tanuki

Das mit Fell bekleidete Schwert-Kit ist der letzte Ausrüstungsgegenstand, den ihr finden müsst, um euer Outfit zu komplettieren. Ab Akt III könnt ihr Kamiagata bereisen. Begebt euch zur Säule der Ehre an der Ostküste des großen Gebietes. Genauer gesagt, östlich vom Haus der Fallenstellerin in Kin beziehungsweise nordöstlich des Dorfes Iwai.

© Sony Interactive Entertainemnt

Der Sly-Cooper-Look in Ghost of Tsushima

Rüstet alle besagten Teile des Outfits aus und ihr macht dem legendären Dieb alle Ehre. Als Belohnung erhaltet ihr die Silber-Trophäe Cooper-Klan-Cosplayer.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Es gibt noch weitere geheime Trophäen. Für eine davon müsst ihr beispielsweise 10 versteckte Altäre finden. Unser Guide hilft euch weiter!