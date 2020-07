Ghost of Tsushima: Fundorte der geheimen Altäre, so erhaltet ihr die Bronze-Trophäe – Tipps

In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps, die sich auf die Fundorte der geheimen Altäre in Ghost of Tsushima beziehen. Diese müssen für das Erlangen einer Trophäe besucht werden.

Tipps: Versteckte Altäre finden, verbeugen und Trophäe erhalten!

Welche Trophäe erhalte ich? Die Bronze-Trophäe „Ehre die Geister“.

Was ist dafür zu tun? Verbeugt euch vor 10 versteckten Altären auf Tsushima. Wenn ihr euch bei einem versteckten Altar befindet, verbeugt euch, indem ihr auf dem Touch-Pad des Controllers nach unten wischt. Anschließend reagiert die Natur auf unterschiedliche Weise.

Die Schwierigkeit: Das Spiel sagt euch nicht, wo sich diese Altäre befinden. Manchmal zeigt euch ein Schild an, dass ihr euch an der bestimmten Stelle verbeugen sollt. Das ist aber nicht immer der Fall.

Ghost of Tsushima: Offizielle Trophäenliste – So leicht erhaltet ihr Platin

Es gibt weitaus mehr versteckte Altäre in „Ghost of Tsushima“. Da ihr aber nur 10 geheime Altäre für die Trophäe finden müsst, beschränken wir die Liste auch darauf.

Izuhara

Buddha-Statue beim Goldenen Tempel

Beim Goldenen Tempel, einem der zentralen Orte im ersten großen Gebiet, stellt die Buddha-Statue einen geheimen Altar dar. Verbeugt euch und zahlreiche Schmetterlinge flattern um euch herum.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Tadayoris Ruhestätte

In Akt 1 könnt ihr die Mythische Geschichte „Die Legende von Tadayori“ freischalten. In der Quest gelangt ihr zu einer Ruhestätte inmitten eines Felds aus purpurnen Blumen. Der Schrein in der Mitte dieses Bereichs ist ein geheimer Altar.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Friedhof bei Yoichis Kreuzung

Nordöstlich vom Goldenen Tempel befindet sich Yoichis Kreuzung. Dort befindet sich ein Mongolenlager. Bei der Kreuzung gibt es einen Friedhof. Lauft die Steine hoch und verbeugt euch bei der Aneinanderreihung von kleinen Statuen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Säure der Ehre beim Kaneda-Meeresarm

Ganz im Norden von Izuhara, westlich von Burg Kaneda, findet ihr eine Säule der Ehre am Strand. Sie ist mit einem Verbeugungsschild versehen und damit als geheimer Altar markiert. Verbeugt ihr euch vor der Säule, krabbeln zahlreiche Krebse aus dem Sand.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Flussufer beim Kechi-Fischerdorf

Beim Kechi-Fischerdorf gibt es einen Dock beim Flussufer. Ein Schild markiert die Stelle, an der ihr euch Verbeugen müsst, damit Fische im Wasser umher hüpfen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Toyotama

Trainingsplatz beim Omi-See

Am Anfang des Spiels trainiert ihr mit eurem Onkel und Lehrmeister am hauseigenen Trainingsplatz unter rotem Blätterregen. Am dortigen See könnt ihr euch beim Ufer verbeugen, um zahlreiche Fische aufspringen zu lassen. Ein Schild mit einer sich verbeugenden Person zeigt euch die genaue Stelle an.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Fürst Sakais Grab

Beim Sakai-Familiengrad eures Heimatdorfes Omi bildet die Grabstätte eures Vaters einen geheimen Altar. Es ist die Grabstätte am Ende des Friedhofs beim Bereich mit den rotblättrigen Bäumen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Gedenkstätte beim Omi-Tempel

Beim Tempel des Omi-Berges könnt ihr einen Steinweg hinaufgehen, der zu einer Gedenkstätte führt. Verbeugt euch und es ertönt eine Melodie.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Frösche am Wolkengrat-Schrein

Begebt euch zum Wolkengrat-Schrein an der Ostküste von Toyotama. Beim Aufstieg kommt ihr an einer auffälligen Froschstatue vorbei. Es handelt sich dabei um einen geheimen Altar. Verbeugt euch und es springen zahlreiche Frösche umher.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Säule der Ehre beim Alt-Kanazawa-Sumpf

Im Südwesten des Kanazawa-Sumpfes findet ihr eine Säule der Ehre. Sie ist mit einem Schild versehen, das euch mitteilt, dass ihr euch dort verbeugen sollt. Tut ihr dies, erscheint ein großer Schwarm von Libellen.

© Sony Interactive Entertainment