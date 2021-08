Ghost of Tsushima: Multiplayer Legends bald mit neuem Modus einzeln verfügbar

Ghost of Tsushima konnte letztes Jahr vor allem durch das Singleplayer-Abenteuer überzeugen. Nach dem Launch gab es aber einen kostenlosen Multiplayer-Modus, der in eine mystischere Richtung ging. Mit dem Release von Ghost of Tsushima: Director’s Cut am 20. August wird sich bei Multiplayer Legends einiges ändern.

Euch ist der Singleplayer egal? Dann kauft nur den Multiplayer!

Die wichtigste Neuerung wird sein, dass ihr Legends ganz ohne die Kampagne erwerben könnt.

Die sogenannte Standalone-Version wird ab dem 3. September auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 zur Verfügung stehen und 20 Euro kosten. Entscheidet ihr euch später doch noch um und wollt das Hauptspiel besitzen, dann könnt ihr eine rabattierte Version von „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ kaufen. Auf der PS4 kostet das Upgrade dann 50 Euro und auf der PS5 60 Euro.

Fast inhaltlich gleich: Die Standalone-Version bietet einen sehr geringen Nachteil zur Version mit Singleplayer. Denn für den Legends-Modus gibt es einige Ausrüstungsgegenstände, die ihr nur in der Kampagne freischalten könnt. Diese bleiben allen mit der Multiplayer-Variante verwehrt. Trotzdem können Spieler*innen beider Versionen auf beiden Konsolen via Crossplay miteinander spielen. Der Fortschritt wird ebenfalls durch Cross-Progression übertragen.

Ghost of Tsushima Legends bekommt einen neuen Modus

Mit dem Release am 3. September bekommt Legends einen neuen kompetitiven Modus. Zum ersten Mal treten zwei Teams bestehend aus zwei Spieler*innen in Rivals gegeneinander an. Dieser bringt zusätzlich neue Trophäen und kosmetische Gegenstände ins Spiel.

Ihr tretet gegeneinander an und müsst dafür Wellen von Gegnern besiegen. Dafür erhaltet ihr sogenanntes Magatama, das dem anderen Team Schaden zufügt. So könnt ihr die Währung ausgeben, um euch Schilder gegen Angriffe der Gegner zu holen oder führt Flüche aus. Diese verringern zum Beispiel die Gesundheit des gegnerischen Teams, lassen die CPU-Gegner beim Tod explodieren und vieles mehr.

In Ghost of Tsushima Legends könnt ihr euren Charakter durch Ausrüstung verbessern. ©SIE

Ziel ist es, so viel Magatama auszugeben, wie möglich. Habt ihr eine bestimmte Anzahl erreicht, dann geht es in die Welle des letzten Widerstands. Diese müsst ihr vor dem Gegnerteam besiegen, um zu gewinnen. Direkt gegen die anderen menschlichen Mitspieler*innen könnt ihr nicht kämpfen.

Wie der neue Modus funktioniert, zeigt das erste Gameplay-Video:

Mit der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima: Legends wird es aber noch die folgenden Verbesserungen geben:

Ausrüstungsmeisterungssystem Das maximale Ausrüstung-Level wird von 110 auf 120 erweitert Für einen Aufstieg müsst ihr Herausforderungen erfüllen Auf Level 120 wird ein weiterer Vorteilsplatz freigeschaltet

Balancing für den Überleben-Modus

Neue wöchentliche Albtraum-Überleben-Herausforderungsvarianten

Mehr kosmetische Gegenstände aus der Story und dem New Game+

Neue wöchentliche Inhalte vom 10. September bis 1. Oktober Neue Rivalen Karten und Überleben-Karten, inspiriert von der Insel Iki und Iyos Reich Neue Version des Raubzugs Iyos Prüfungen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad



Alle neuen Inhalte bleiben weiterhin kostenlos für diejenigen, die „Ghost of Tsushima“ bereits besitzen. Ihr müsst für die Updates von Legends nicht den „Director’s Cut“ besitzen.