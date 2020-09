Galax GeForce RTX 3090: Custom-Karte in coolem Lego-Design

Am morgigen Donnerstag, den 24. September erscheint die Founders Edition der Nvidia GeForce RTX 3090, die mit 1.499 Euro nicht ganz günstig ausfällt, euch für das Geld aber ordentlich Leistung verspricht. Ob das allerdings auch wirklich so ist, muss sich noch zeigen.

Doch trotz des hohen Preises müsst ihr damit rechnen, dass die GPU innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft sein wird.

Neben der Founders Edition wird es ähnlich wie bei der RTX 3080 zudem zahlreiche Custom-Modelle der unterschiedlichen Hersteller wie MSI, Asus und Gigabyte geben, die die Grundversion der Grafikkarte durch eigene Lüfter und weitere Anpassungen etc. verändert haben. Eine ganz besondere Version dieser Custom-Modelle plant laut der chinesischen Webseite Expreview der Entwickler Galax in Kürze zu veröffentlichen.

GeForce RTX 3090 ab den 24. September kaufen! – Preorder-Guide

RTX 3090 in Lego-Optik?

Die Galax GeForce RTX 3090 ist in optischer Hinsicht ziemlich verspielt, was sie wohl zu einer der auffälligsten Modelle macht. Die GPU ist in den Farben Blau, Rot und Schwarz gehalten, während es auf der hinteren Seiten einen blauen Streifen gibt, der direkt ins Auge fällt.

Doch das wohl markanteste Hauptaugenmerk bei der Triple-Slot-Karte ist die Oberflächenstruktur, die mit ihren Noppen unweigerlich an Lego-Steine erinnert.

© Expreview

Wenn ihr einen Blick auf die Webseite von Galax werft, werden euch mit der Galax GeForce RTX 3090 Ex Game White und Galax GEForce RTX 3090 Ex Gamer Prink zwei weitere Custom-Modell auffallen, die sich von anderen Modellen durch ihr recht einzigartiges Aussehen ebenfalls stark unterscheiden. Für einen ganz besonderen PC-Build würden sich diese Modelle also sicherlich anbieten.

© Expreview

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Solltet ihr alleine durch die Optik schon von der Karte überzeugt sein, müssen wir euch an dieser Stelle leider mitteilen, dass die Galax GeForce RTX 3090 lediglich in China erworben werden kann und in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erhältlich sein wird. Ihr könntet die Karte höchstens importieren lassen, wodurch für euch noch weitere Kosten anfallen würden. Wobei diese bei einem Kaufpreis jenseits der 1.500 Euro wohl auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen dürften.