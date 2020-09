Nvidia GeForce RTX 3090: Doppelter Preis, doppelte Leistung?

Nvidia GeForce RTX 3090 zeigt sich in ersten Benchmarks

Im Vergleich zur gerade erschienenen Nvidia GeForce RTX 3080 müsst ihr für die GeForce RTX 3090 fast das Doppelte zahlen. Aber lohnt sich der Aufpreis überhaupt?

Ab Donnerstag, den 24. September 2020, steht die neue GeForce RTX 3090 in den Händlerregalen. Wie zum Start der GeForce RTX 3080 in der vergangenen Woche müsst ihr aber auch dieses Mal damit rechnen, dass die Grafikkarte trotz des hohen Preises von 1.499 Euro schnell ausverkauft sein wird. Da die Founders-Edition der RTX 3080 mit einem UVP von 699 Euro angeboten wird, stellt sich außerdem die Frage, ob sich der hohe Aufpreis für Spieler derzeit überhaupt lohnt.

Ein Blick auf die technischen Daten zeigt, dass die Founders-Edition der RTX 3090 einen Boost-Takt von 1,7 GHz und 24 GB Videospeicher bietet. Hier werden von der RTX 3080 ebenfalls 1,7 GHz als Turbotakt und 10 GB Videospeicher ins Rennen geworfen.

Der eigentliche Vorteil der RTX 3090 liegt daher, neben dem höheren VRAM, in der höheren Anzahl der CUDA-Recheneinheiten. Diese wickeln die Verarbeitung von Programmteilen ab und sind daher maßgeblich an der Berechnung von Bildinhalten beteiligt.

Bessere GeForce RTX 3090 durch zukünftige Updates?

Hier hat die RTX 3090 mit 10.496 Recheneinheiten gegenüber der RTX 3080 mit 8704 Recheneinheiten die Nase vorn. Mit wie viel Mehrleistung ihr nun aber in der Praxis rechnen könnt, werden erst ausführliche Tests zeigen. Theoretisch möchten wir für den doppelten Preis natürlich gerne die doppelte Leistung erhalten, das wird aber wohl eher nicht passieren.

Wie Leaks vom Beginn der Woche zeigen, liegt die zu erwartende Mehrleistung gegenüber der Nvidia GeForce RTX 3080 bei circa 20 Prozent. Dies betrifft allerdings nur auf die Werte in synthetischen Benchmarks zu, in Spielen dürfte der Unterschied der Bildraten daher nochmals geringer ausfallen. Hierbei müsst ihr natürlich bedenken, dass sich durch Treiberupdates und optimierte Spiele in Zukunft ein deutlicherer Vorsprung einstellen könnte.

Wir sind auf jeden Fall gespannt und werden euch berichten, wenn die ersten richtigen Tests gelaufen sind.