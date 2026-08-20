Forsworn angekündigt – Koop-Taktik-Roguelite startet am 10. September 2026

Mit Forsworn steht das nächste vielversprechende Koop-Abenteuer für Steam in den Startlöchern. Das rundenbasierte Fantasy-Roguelite von Resummon Studios erscheint am 10. September 2026 für den PC und verbindet taktische Gruppenkämpfe mit langfristigem Fortschritt.

Im Mittelpunkt steht ein Reich, das von einem Krieg zwischen Göttern zerrissen wurde. Eine Gruppe wiederauferstandener Champions zieht in immer neue Schlachten, um die Welt zu retten und dabei mächtige Kombinationen aus Fähigkeiten, Ausrüstung und Segnungen zu erschaffen.

Taktische Kämpfe für bis zu vier Personen

Wie funktioniert der Koop-Modus von Forsworn? Das Fantasy-Spiel lässt sich entweder allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden bestreiten. Damit können insgesamt vier Personen eine Gruppe bilden, ihre Helden aufeinander abstimmen und zusammen gegen zunehmend gefährliche Gegner antreten.

Eine Besonderheit sind die gleichzeitigen Züge. Die Mitglieder einer Gruppe müssen nicht nacheinander sämtliche Aktionen abschließen, wodurch die rundenbasierten Gefechte ein vergleichsweise hohes Tempo behalten sollen. Trotzdem bleiben Positionierung, Reihenfolge der Fähigkeiten und die Abstimmung innerhalb des Teams entscheidend.

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Jede Aktion lädt außerdem die individuelle Ultimate-Fähigkeit eines Helden auf. Angriffe, Zauber und defensive Manöver tragen dazu bei, besonders mächtige Techniken vorzubereiten. Diese können feindliche Formationen durchbrechen, Verbündete stärken oder in schwierigen Begegnungen das Blatt wenden.

Roguelite-Fortschritt mit zahlreichen Builds

Welche Möglichkeiten bietet der Gruppenbau? Forsworn stellt sechs unterschiedliche Helden bereit, die jeweils über drei eigene Unterklassen verfügen. Dadurch soll sich die Rolle eines Champions innerhalb der Gruppe deutlich verändern lassen, während zusätzliche Fähigkeiten und Gegenstände weitere Spezialisierungen ermöglichen.

Resummon Studios verspricht mehr als 150 Gegenstände sowie über 200 Fähigkeiten mit eigenen Verbesserungspfaden. Entscheidend ist nicht nur die Stärke einzelner Upgrades, sondern vor allem deren Zusammenspiel. Wer passende Effekte miteinander verkettet, kann besonders wirkungsvolle Synergien entwickeln und seine komplette Gruppe auf bestimmte Strategien ausrichten.

Niederlagen gehören fest zum Spielablauf. Nach einem gescheiterten Durchgang werden die Champions wiederbelebt und können mit einer überarbeiteten Zusammenstellung erneut losziehen. Soul Shards sorgen dabei für langfristigen Fortschritt, während Fähigkeiten, Gegenstände und Segnungen innerhalb eines Runs neue taktische Optionen eröffnen.

Kostenlose Demo bereits auf Steam verfügbar

Wann können Interessierte Forsworn ausprobieren? Eine kostenlose Demo steht bereits auf Steam zum Download bereit. Sie umfasst den ersten Akt und kann sowohl allein als auch im Online-Koop gespielt werden. Enthalten sind mehr als 20 mögliche Kampfbegegnungen, sodass sich das grundlegende Kampfsystem vor dem Release ausführlich testen lässt.

Für unterschiedliche Ansprüche bietet die Demo einen normalen und einen schweren Schwierigkeitsgrad. Damit richtet sich Forsworn nicht nur an Einsteiger in rundenbasierte Taktikspiele, sondern auch an Gruppen, die gezielt nach anspruchsvollen Gefechten und komplexen Build-Möglichkeiten suchen.

Die Steam-Version unterstützt eine deutsche Oberfläche sowie eine deutsche Sprachausgabe. Forsworn kann schon jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden, bevor die vollständige Fassung am 10. September 2026 erscheint. Ein Preis wurde bislang nicht genannt.

Wie gefällt euch die Mischung aus rundenbasierter Taktik, Fantasy-Rollenspiel und Koop-Roguelite? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.