Elden Ring: In-Game-Texte stammen nicht von George R.R. Martin

Der Release von Elden Ring am 21. Januar 2022 rückt langsam näher. An dem neuen FromSoftware-Titel, der in einer düsteren Fantasy-Welt angesiedelt ist, wirkte der Game of Thrones-Autor George R.R. Martin mit. Dennoch werden die In-Game-Texte des Spiels nicht von Martin selbst verfasst sein, sondern aus einer altbekannten Feder stammen.

Elden Ring: In-Game-Texte von Miyazaki geschrieben

Nach eigenen Aussagen ist Martins Arbeit an „Elden Ring“ bereits seit mehreren Jahren abgeschlossen. Gegenüber IGN bestätigte Yasuhiro Kitao, ein Mitarbeiter von FromSoftware, dass die Texte im Spiel selbst alle vom Director Hidetaka Miyazaki persönlich verfasst wurden.

© From Software/Bandai Namco

Martin war demnach an der Konzeption der Spielwelt und der zentralen Geschichte beteiligt, wodurch sich das Action-Adventure stärker auf Charaktere konzentrieren wird als die bisherigen Titel des Studios.

Trotzdem wird die Story weiterhin fragmentarisch anhand von Gegenstandsbeschreibungen, Videosequenzen und Dialogen mit NPCs erzählt, sodass jeder sie auf seine eigene Weise interpretieren kann.

Open World mit viel Potenzial

Die letztendlich im Spiel vorhandenen Texte und Gespräche bleiben also trotz Martins Mitarbeit in den Händen von Miyazaki. Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Titel mehr als 30 Stunden Spielzeit bietet, wenn man ohne große Umwege der Hauptgeschichte, soweit diese ersichtlich ist, folgt.

Mit einem Blick nach links und rechts in der offenen Spielwelt dürfte sich die Zeit dementsprechend noch verlängern. „Elden Ring“ erscheint am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Was euch neben den Auswirkungen des vorherrschenden Wetters noch erwartet, könnt ihr hier nachlesen:

