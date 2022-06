Dune: Spice Wars erhält in Kürze Multiplayer-Modus

Das Entwicklerstudio Shiro Games bedient eine echte Nische und das sehr erfolgreich. Wenn wir uns einmal das Spielerepertoire ansehen, finden wir kaum einen Titel, von dem die Spieler*innen in der Vergangenheit nicht positiv berichtet haben. Und auch die Presse zeigt sich durchaus begeistert von den RTS- und 4X-Games.

Im Laufe der Zeit konnte sich so eine echte Fanbase um das Studio herum zusammenfinden. Hast du denn schon mal einen Titel des Studios ausprobiert?

Während die einen den ganzen Tag Crusader Kings III zocken und einen auf Hobbykaiser machen und die anderen sich lieber in Cities: Skylines als Architekt versuchen, wartet bereits das nächste 4X-RTS auf die Gaming-Community: Dune: Spice Wars.

Dune: Spice Wars bald mit Multiplayer

Dabei befindet sich „Dune: Spice Wars“ in einem recht frühen Early-Access-Status, denn der Titel ist erst seit Ende April 2022 auf Steam verfügbar.

Das machte sich bislang unter anderem im fehlenden Multiplayer-Modus bemerkbar. Die Rezensionen sind zum aktuellen Zeitpunkt nichtsdestotrotz „Sehr positiv“, was mit 3.725 Stimmen doch recht überzeugt klingt.

Blöd nur, dass wir bislang keine Onlinepartien austragen konnten und auf einen Multiplayer-Modus bis zuletzt komplett verzichten mussten.

Das wird sich jetzt allerdings ändern. Shiro Games hat nämlich gerade bestätigt, dass der Multiplayer-Modus in Kürze integriert wird und zwar im Juni 2022. Dann kann es endlich richtig losgehen!

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Player-Teamwork. Insgesamt können vier Spieler*innen an einer Partie teilnehmen, in Free-for-All-Matches oder 2-vs.-2-Partien. Natürlich bietet Shiro Games auch einen Koop-Modus an, in dem ihr gegen die KI kämpft. Ihr könnt euch also einen Kumpel schnappen und zusammen gegen den Computer antreten – eine gern gesehene Spielform in der Community.

Das neue Synergiesystem bietet was genau?

Obendrein wird noch an einem sogenannten Synergiesystem gearbeitet. Das macht, was Synergien eben so tun. In dem Fall bezieht sich das positive Zusammenspiel auf einzelne Fraktionen. Wenn ihr bestimmte Fraktionen zusammen auswählt, gibt es unterschiedliche Vorteile.

© Funcom

Das macht insbesondere dann Sinn, wenn ihr im Multiplayer zusammen überlegt, auf welche Vorteile ihr jeweils wert legt und was womöglich sogar gut für eure gemeinsame Strategie wäre. Sprecht euch also gut ab!

Diesbezüglich gibt es eine „Vielzahl an Möglichkeiten“, doch Shiro Games geht noch nicht ins Detail.

Das Echtzeit-Strategiespiel mit 4X-Anleihen und Dune-Thematik könnte so weiterhin auf Erfolgskurs bleiben, auch wenn sich bis zum finalen Release mit Sicherheit noch einiges ändern wird.

Aber wie siehst du das? Hast du einen besonderen Wunsch, was dir in „Dune: Spice Wars“ aktuell noch fehlt? Oder bist du wunschlos glücklich? Schreib es gerne in die Kommentare und diskutier mit uns darüber!