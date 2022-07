Im Laufe der Jahre hat das Dragon Ball-Franchise zahlreiche Fan-Projekte inspiriert, unter anderem auch verschiedene kurze Videos. Doch nur wenige dieser Produktionen können mit dermaßen atemberaubenden Animationen begeistern, wie ein kürzlich veröffentlichter Fan-Film.

Castlevania-Animator veröffentlicht eigenen Dragon Ball-Fan-Film

Besagtes Werk heißt Legend – A Dragon Ball Tale und entstand beim kanadischen Indie-Animationsteam Studio Stray Dog. Federführend bei der Arbeit war übrigens Naseer Pasha, der in seiner bisherigen Karriere als Animator unter anderem an der Netflix-Zeichentrickserie Castlevania mitwirkte.

Die Handlung von „Legend – A Dragon Ball Tale“ entfaltet sich komplett unabhängig von jener der Vorlage und setzt bei Son-Gokus und Chi-Chis Wiedersehen als Erwachsene beim Großen Turnier der Kampfkünste an. Diesmal ist es jedoch nicht Piccolo, sondern Broly, der die Ereignisse komplett auf den Kopf stellt. Als dann auch noch Vegeta erscheint, laufen die Dinge endgültig aus dem Ruder.

Rein visuell sind die Animationen für einen so kleinen Fan-Film absolut hervorragend gelungen. Son-Gokus und Vegetas Kampf gegen Broly ist atemberaubend inszeniert und besticht nicht nur mit jeder Menge krachender Schläge, sondern auch schönen optischen Anspielungen an die Vorlage.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Am Ende des Videos sagt Pasha, Projekte dieser Art benötigen „viel Zeit, Energie, Konzentration, Budget und Zeit. Wir hatten all das, außer dem Budget.“ Er sowie das komplette Team hätten an dem Fan-Film aus purer Leidenschaft für den Anime-Klassiker „Dragon Ball Z“ gearbeitet. Hingabe, die auch auf die Zuschauer übergesprungen ist. Inzwischen kommt das Video auf über 4,6 Millionen Klicks.

Habt ihr „Legend – Dragon Ball Tale“ bereits gesehen? Falls ja, dann verratet uns eure Meinung zum Fan-Film gerne unten in den Kommentaren!