Disney Plus: Lösung für Fehlercode 39 – alle Fehlercodes & Störungen im Überblick

Wer sich auf einen schönen Abend mit dem beliebten Streaminganbieter Disney+ gefreut hat, um etwa die neueste Star Wars– oder Marvel-Serie zu genießen oder einfach mit der ganzen Familie einen Disney-Film sehen möchte, der kann das eine oder andere Mal eine herbe Enttäuschung erleben: Statt den gewünschten Film oder die Serie abzuspielen, erscheint eine kryptische Fehlermeldung.

Wir sagen euch, was es mit dem Fehlercode 39 auf sich hat und wie man diesen schnellstens beheben kann, um das Sehvergnügen fortsetzen zu können.

Was bedeutet der Fehlercode 39 bei Disney Plus?

Wenn euch der Fehlercode 39 mit der folgenden Meldung „Leider können wir das von dir ausgewählte Video nicht abspielen. Bitte versuche es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, besuche das Hilfe-Center von Disney+ (Fehlercode 39).“ angezeigt wird, ist beim Streamen auf eurem Gerät ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dabei könnte es sich laut Disney um ein Problem mit der Rechte-Verfügbarkeit oder ein anderes Problem von Disney+ handeln.

Was bedeutet ein Rechte-Problem?

Disney+ nimmt neben dem eigenen umfangreichen Content von Star Wars, Mavel und Disney je nach Land auch weitere Serien und Filme ins Programm auf, die jedoch aus Lizenzgründen zeitlich begrenzt und nicht überall verfügbar sind.

Versucht ihr, einen Inhalt nicht über das Menü in der App, sondern über andere Quellen, zum Beispiel einen Link aus dem Internet oder ein Lesezeichen zu öffnen, ist der Film oder die Serie mangels fehlender Rechte möglicherweise gar nicht (mehr) für den Abruf in Deutschland vorgesehen. In solchen Fällen erscheint der Fehlercode 39 bei Disney+. Eine Lösung für das Problem gibt es in diesem Fall nicht. Man kann nur hoffen, dass der gewünschte Titel demnächst wieder bei Disney+ oder einem anderen Anbieter wie Netflix oder Amazon erscheinen wird.

Weitere Gründe für einen Fehlercode 39 können aber auch ein Problem mit der Gerätekompatibilität, ein Verbindungsfehler oder ein Kontoproblem sein. Welche Endgeräte und Plattformen von Disney Plus unterstützt werden, findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Probleme mit dem Gerät oder Internet? So geht’s!

Habt ihr überprüft, ob euer Gerät mit dem Dienst kompatibel ist, solltet ihr dieses aus- und wieder anschalten. Oft kann ein einfacher Neustart einen Großteil der Probleme lösen. Hat dies nicht funktioniert, solltet ihr die Firmware eures Geräts überprüfen, um sicherzustellen, dass es auf dem neuesten Stand ist. Zwar wird dies bei den wenigsten Geräten der Fall sein, eine Überprüfung dauert aber auch nur wenige Sekunden.

Sollten unsere Tipps alle nicht helfen, können wir euch nur raten, ein anderes Gerät/Plattform auszuprobieren. Ist euer aktuelles Gerät laut Disney Plus generell nicht kompatibel mit der App, habt ihr leider keine andere Möglichkeit, als auf eine andere Plattform auszuweichen.

Gerät und App neu starten

Löscht den Cache der Disney Plus App

Ist das Gerät mit der Disney Plus App kompatibel?

Stellt sicher, dass keine VPN-App im Hintergrund läuft, die deinen Standort verfremdet

Installiert die neueste Firmware-Version eures Geräts

Löscht die App und ladet sie erneut runter

Meldet euch auf einem anderen Gerät an und testet es dort

Benötigt ihr weitere Hilfe? Ihr erreicht den Disney Plus Kundenservice über Chat, Telefon oder Social Media rund um die Uhr. Eine weitere Möglichkeit ist das Hilfezentrum nach einer Lösung zu durchsuchen oder dort live mit einem Mitarbeiter zu chatten.

Zudem haben wir für euch hier eine Liste der häufigsten Fehlermeldungen bei Disney+ mit den entsprechenden Lösungen zusammengestellt:

