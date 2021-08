Ab wann ist Cruella mit Emma Stone kostenlos bei Disney Plus?

© Disney

Wer kennt sie nicht, die berüchtigte Cruella de Vil aus dem beliebten Trickfilmklassiker „101 Dalmatiner“? Die teuflische und skrupellose Modeschöpferin hat es schließlich auf die süßen Dalmatiner-Welpen abgesehen, um sich aus deren Fellen einen einzigartigen Mantel anzufertigen. Zum Glück ging ihr Vorhaben schief, der Rest ist bekannt. Disney ist mit dem Kinofilm Cruella der Frage nachgegangen, wer hinter der Schurkin Cruella steckt und hat mit Emma Stone (Zombieland) in der Hauptrolle die Origin-Story der berüchtigten Modeschöpferin verfilmt. Wer den vielgelobten Film im Kino verpasst haben sollte, der darf sich nun auf einen baldigen Start auf Disney Plus freuen. Starte jetzt dein Abo bei Disney+ Wann kommt Cruella auf Disney Plus? Der Film ist seit dem Kinostart am 28. Mai zusätzlich auf Disney Plus abrufbar, jedoch bislang nur über einen exklusiven VIP-Zugang. Jetzt bestätigt Disney ab dem 27. August den kostenfreien Zugang des Films für alle Abonnenten des Streamingdienstes. Diese Herangehensweise des Konzerns, die Filme zeitgleich zum Kinostart auf Disney+ zu veröffentlichen, etwa wie bei Mulan oder zuletzt Black Widow, sorgte für einige Diskussionen. Marvel’s Black Widow-Star Scarlett Johansson verklagt Disney wegen Disney Plus-Release Worum geht es in Disneys Cruella? London in den 1970er Jahren: Die talentierte Estella macht mit ihren kreativen und extravaganten Designs auf sich aufmerksam. Die junge Frau träumt von einer großen Karriere als Modeschöpferin. Doch das Leben ist hart für die mittellose Waise und ein Weg in die gehobene Gesellschaft scheint für sie zunächst unerreichbar. Stattdessen treibt sie sich als Trickbetrügerin auf den Straßen von London herum, immer auf der Suche nach einem neuen Opfer aus dem Kreise des ersehnten Luxus der Schönen und Reichen. Unterstützt wird sie von den beiden Kleinkriminellen Horace (Paul Walter Hauser) und Jasper (Joel Fry). Dann bietet sich ihr endlich eine Chance heraus aus ihrer aussichtslosen Situation: Baronin von Hellman (Emma Thompson), eine Modelegende mit einem exklusiven Geschmack, hat Interesse an Estellas extravaganten Designs und beauftragt sie damit, ein einzigartiges Outfit für sich zu entwerfen. Dafür würde Estella alles machen. Starte jetzt dein Abo bei Disney+ „Disney’s Cruella“ stammt von Regisseur Craig Gillespie („I, Tonya“). Eine Fortsetzung des Films ist mit „Cruella 2“ bereits in Arbeit und dürfte frühestens 2023 in die Kinos kommen. Cruella 2: Emma Stone einigt sich mit Disney für zweiten Teil * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

Vera Tidona Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer mit Guybrush Threepwood oder den Klötzchen-Helden der Lego-Spiele bereit.

