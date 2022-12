Disney kündigt eine Partnerschaft mit dem japanischen Verlag Kodansha für eine Fülle an neuen Anime-Titeln für den Streamingdienst Disney+ an. Der Deal umfasst neben vielen neuen Produktionen auch exklusive Lizenztitel von beliebten Serien und Filmen basierend auf Manga-Vorlagen.

Den Anfang macht die Anime-Serie Tokyo Revengers, die ab Januar 2023 mit neuen Folgen auf Disney+ an den Start gehen wird. Zuvor feierte bereits Bleach: Thousand-Year Blood War im Herbst auf dem zu Disney gehörigen Streamingdienst Hulu Premiere, was unter den Anime-Fans für eine Menge Unmut sorgte, schließlich ist der Mäusekonzern wenig bekannt dafür, den Bereich Anime und Manga abzudecken. Das soll sich nun ändern.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit dem wachsenden Erfolg der japanischen Produktionen und der Expansion von Disney+ im asiatischen Raum scheint jedoch das Interesse geweckt zu sein, den lukrativen Anime-Markt zu erobern, der bislang von Netflix & Co. bedient wird. Die erste Staffel von „Tokyo Revengers“ sowie „Bleach“ ist hierzulande auf Crunchyroll verfügbar.

„Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Kodansha in einem so spannenden Genre zu vertiefen“, sagte Carol Choi, Disneys Executive Vice President of Original Content Strategy im asiatisch-pazifischen Raum.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Japanische Anime füllen die Lücke in unseren Content-Entwicklungsplänen, und wir glauben, dass diese erweiterte Zusammenarbeit einen großen Beitrag zu Disneys künftiger Animationsstrategie in Japan leisten wird. Wir freuen uns darauf, die Anime-Titel und das geschätzte geistige Eigentum von Kodansha von Japan auf die Weltbühne zu bringen“, ergänzt Choi.

Attack on Titan und weitere Anime demnächst bei Disney+

Weitere Anime-Serien wie Summer Time Rendering, Black Rock Shooter: Dawn Fall und Bleach: Thousand-Year Blood War werden folgen. Fans dürfen sich also im Verlauf des nächsten Jahres auf viele weitere Anime-Titel wie Synduality, Murai in Love und Phoenix: Eden17 beim Streamer freuen.

Kodansha hält unter anderem die Rechte an Attack on Titan, „Fairy Tail“, „The Seven Deadly Sins“, „That Time I Got Reincarnated as a Slime“, „Fire Force“ und „Magister Negi Magi“.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Damit baut Disney+ sein umfangreiches Content-Angebot im Bereich Anime massiv aus, während der Streaminganbieter künftig in weiteren asiatischen Ländern neben Japan und Südkorea erhältlich sein wird, mit Ausnahme von China. Wann der US-Konzern auch im chinesischen Markt expandieren wird, steht in den Sternen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen