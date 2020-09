Die Sims 4: Reise nach Batuu – Alle Cheats zur Star Wars-Erweiterung

Die Sims 4: Reise nach Batuu entführt die Spiele demnächst in die Star Wars-Welt. Was für einen die Erfüllung eines lange gehegten Traums ist, scheint für die anderen ein Grund zu Boykott-Aufrufen zu sein. Worüber sich jedoch alle freuen dürfte, sind die Cheat Codes, die uns das galaktische Leben in „Die Sims 4“ ein wenig angenehmer gestalten sollten.

Die Sims 4 – Cheats der einzelnen Erweiterungen

Wie aktiviere ich Cheat Codes für Die Sims 4: Reise nach Batuu?

PC-Spieler nutzen Cheatcodes, indem sie die Tastenkombination STRG+SHIFT+C drücken. So öffnet sich in der oberen linken Bildschirmecke die Konsole. In die gebt ihr testingcheats true ein und bestätigt das Ganze mit der Enter-Taste bestätigt. Und schon könnt ihr die Cheatcodes in die Konsole eintippen.

Wie nutzen MAC-Besitzern Cheats? Apple-User drücken zeitgleich COMMAND+SHIFT+C. Anschließend öffnet sich auch hier die Konsole und ihr könnt die Befehle ebenfalls eingeben.

Wie läuft das auf den Konsolen? Für PS4 und Xbox One funktioniert die Cheat-Aktivierung mit den Controllern wie folgt:

Auf der PlayStation 4 müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2

müsst ihr dazu diese Buttons drücken: R1 + R2 + L1 + L2 Auf der Xbox One sind es diese Buttons: LB + LT + RB + RT

Anschließend müsst ihr hier testingcheats on in die Konsole eintippen.

Cheat für unendlich viele galaktische Credits

Wir starten natürlich mit einem der beliebtesten Cheats neben dem guten alten motherlode: Der Cheat für einen endlosen Vorrat galaktischer Credits. Je nachdem wie viel ihr von der Star Wars-Währung haben möchtet, müsst ihr die 500 am Ende des Codes in die Summe eurer Wahl abändern:

Cheat für galaktische Credits: bucks.update_bucks_by_amount 51201 500

Reise nach Batuu-Objekte und Lichtschwert per Cheat

In „Die Sims 4: Reise nach Batuu“ könnt ihr euch eine Menge cooler Gegenstände gönnen, die direkt dem Star Wars-Universum entspringen. Mit nur einem Cheat könnt ihr euch all das coole Zeug auf einmal besorgen, indem ihr SHIFT haltet, auf euren Sim klickt und unter Batuu Cheats Gib Batuu Gegenstände auswählt. Anschließend erhaltet ihr folgende Items:

Jedi Holocron

5 Kyber-Kristalle

Comlink

Sith-Holocron

30 Altmetall

thermischer Zünder

TD2.3-Elektrobinokular

2 gefälschte ID-Karten

Hondos Paket

Protokolldateien erster Ordnung

Informationsfragment

10 Dataspikes

Uniform erster Ordnung

Blasterpistole DL-44

Widerstandsverkleidung

Dok-Ondars verlorene Antiquitäten

5 Lichtschwertgriffe

F-11D-Blastergewehr

Zugangscodes Erster Ordnung

kompilierter Batuu-Bericht

Wer muss schon Materialien sammeln, wenn es Cheats gibt? © EA/Maxis

Weitere Cheats

Batuu-Kleidung im Erstelle einen Sim-Modus (CAS) freischalten

Interessiert ihr euch nur für die neuen Kleidungsstücke die mit „Die Sims 4: Reise nach Batuu“ ins Spiel finden, könnt ihr euch diesem Cheat bedienen:

cas.unlockbytag GP09

Ruf bei den Star Wars-Fraktionen mit Cheat ändern

Auf Batuu findet ihr euch inmitten des Konflikts zwischen Erster Ordnung, Schurken und Widerstand wieder. Um euren Ruf entsprechend eurer Wunsch-Fraktion anzupassen, könnt ihr eure Punkte via Cheat frisieren und

Rufpunkte hinzufügen

Rufstufe genau einstellen

Dafür haltet ihr erneut SHIFT, klickt auf euren Sim und wählt unter Batuu Cheats Ruf und passt die Punkte entsprechend an. Die Fraktion der Ersten Ordnung wird möglicherweise nur mit „…“ angezeigt.

Beachtet: Um den Cheat nutzen zu können, müsst ihr auf Batuu sein.

Cheat für die Anpassung der Weltordnung

Auch wenn sich die Welt von Batuu nach Erreichen der Stufe 3 in „Die Sims 4“ von alleine anpasst (und sich streng genommen nicht viel verändert), gibt euch ein Cheat die Möglichkeit die Weltordnung schneller zu ändern:

Dafür haltet ihr erneut SHIFT, klickt auf den Sim und wählt unter Batuu Cheats „leere“ Option, die eigentlich die Faction World States sind. Dort könnt ihr eure dominierende Wunsch-Fraktion wählen.

Kylo Ren und Rey mit Cheat zum Haushalt hinzufügen

Eine Beziehung oder ein kleines süßes Baby mit einem der Star Wars-Charaktere wie Kylo Ren oder Rey ist leider nicht so ohne Weiteres in „Reise nach Batuu“ möglich. Aber wofür gibt es denn testingcheats-Modus, wenn nicht genau dafür?

Stellt sicher, dass ihr die Weltordnung der Fraktion aktiviert habt.

Sucht dann nach dem Charakter eurer Wahl im Bezirk der Ersten Ordnung.

Drückt erneut SHIFT, klickt beispielsweise auf Kylo Ren und wähl t Zur Familie hinzufügen .

beispielsweise auf Kylo Ren und wähl . Kehrt von Batuu auf euren Heimatplaneten zurück und gebt ihr oder ihm einen neuen Nachnamen.

Ab sofort könnt ihr euer neue Star Wars-Familienmitglieder steuern wie jeden anderen Sim auch.

Wenn die Star Wars-Charaktere eurem Leben angehören sollen, müsst ihr auf einige Tricks zurückgreifen. © EA/Maxis

Lichtschwert-Fähigkeit maximieren

Mit „Die Sims 4: Reise nach Batuu“ könnt ihr natürlich auch ganz Star Wars-typisch ein Lichtschwert besitzen. Doch dieses edle Stück Technik zu führen, bedarf ein wenig Übung – oder diesen Cheat, der die notwendige Fitness zaubert:

Lichtschwert-Skills erhöhen: stats.set_skill_level Skill_Fitness –10

Solltet ihr die Fähigkeit bei eurem Sim nicht direkt maximieren wollen, passt ihr die 10 einfach auf die Stufe eurer Wahl an.

Für allgemeine Cheats, die nicht allein etwas mit „Reise nach Batuu“ zu tun haben, wie das sofortige Erfüllen eines Bestrebens oder andere Spielerleichterungen, schaut bei dieser Cheat-Liste vorbei: