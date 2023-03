Stürzt ihr euch in die Diablo 4-Beta? Worauf hofft ihr? Auf welcher Plattform spielt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wie groß wird der Download? In den offiziellen Systemanforderungen zu den Beta-Wochenenden von „Diablo 4“ steht, dass ihr mindestens 45 GB freien Speicherplatz auf dem PC übrig haben solltet. Wie groß der Preload auf Xbox One, Xbox Series S/X, PS4 und PS5 ausfällt, steht nicht genau fest.

Wer am Vorabzugang zur Beta teilgenommen hat und am zweiten, offenen Beta-Wochenende auch nochmal mitmachen will, braucht die Spieldateien zur „Diablo 4“-Beta nicht noch einmal herunter zu laden.

Darum geht’s: Mit „Diablo 4“ kommt eines der wohl am sehnlichsten erwarteten Spiele des Jahres auf uns zu. Ihr könnt es in der offenen Beta auch schon vor dem offiziellen Release ausprobieren . Wann ihr die Beta vorab herunterladen könnt, steht jetzt auch fest.

BELIEBTE NEWS

The Last of Us: Folge 9 im Recap – Es darf nicht umsonst gewesen sein

Diablo 4-Beta: Die Preload-Startzeiten stehen jetzt fest

Die Klasse Druide in Diablo 4: Unser Guide für Einsteiger

Staffel 2 von The Last of Us: Wann und wie geht es weiter?

Dr. Stone Staffel 3: Termin bekannt, Trailer verrät Inhalt

Resident Evil 4: Das sind die Anforderungen für PC

Dragon Ball – Was steckt hinter den Kaios?

Diablo 4: Höllenflut – Wie funktioniert das Endgame-Feature?

Trophäen in Resident Evil 4 Remake geleakt, Platin wird richtig schwer!

The Last of Us: Finale enthüllt Ursprung von Ellies Immunität