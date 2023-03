Diablo 4: So sehen die Anforderungen für PC aus

Am 6. Juni 2023 öffnen sich erneut die Pforten in die Hölle. An diesem Tag erscheint Diablo 4 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Für den PC stellt sich die Frage, wie gut der Rechner sein muss, damit das Action-Rollenspiel auf diesem läuft.

In diesem Artikel erklären wir euch, welche Hardware ihr in eurem PC verbaut haben müsst, damit der Rechner dem Spiel gewachsen ist. Blizzard hat nämlich verraten, was die minimalen und die empfohlenen Anforderungen an das Spiel sind.

Das sind die Anforderungen für Diablo 4 auf dem PC

Das Rollenspiel wirbt mit einer großen Spielwelt. So soll es 150 Dungeons geben, zahlreiche lokale Events und ein umfangreiches Endgame. Damit ihr die Inhalte genießen könnt, muss euer PC über bestimmte Hardware verfügen.

Das sind die minimalen Anforderungen auf PC:

Betriebssystem: Windows 10 in 64-bit

Windows 10 in 64-bit Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon R9 280 Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K oder AMD FX-8100 Arbeitsspeicher: 8 GByte RAM

8 GByte RAM DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 45 GByte freiem Speicherplatz

SSD mit 45 GByte freiem Speicherplatz Internet: Breitbandanschluss

Mit den minimalen Anforderungen könnt ihr „Diablo 4” in 1080p und bei 30 FPS erleben. Bei den Minimalanforderungen dürft ihr nicht erwarten, dass der Titel mit extrem hoher Auflösung oder bahnbrechender Bildwiederholungsfrequenz läuft. Doch da neue Hardware meist mit einem hohen Preis verbunden ist, ist diese Option besser als nichts.

Das sind die empfohlenen Anforderungen auf PC:

Betriebssystem: Windows 10 in 64-bit

Windows 10 in 64-bit Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370

NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 370 Prozessor: Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K oder AMD R3-1300X Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM DirectX: Version 12

Version 12 Festplatte: SSD mit 45 GByte freiem Speicherplatz

SSD mit 45 GByte freiem Speicherplatz Internet: Breitbandanschluss

Mit dieser Hardware läuft „Diablo 4” bei mittleren Grafikeinstellungen in einer Auflösung von 1080p und bei 60 FPS.

Darum geht es bei Diablo 4

Das Action-RPG ist ein Dungeon-Crawler, in dem ihr zwischen unterschiedlichen Klassen auswählen könnt, mit denen ihr die Dungeons bestreitet. Ihr könnt euch entweder alleine oder mit Mitstreitern in die Dungeons begeben, wo zahlreiche Monster darauf warten, euch das Leben zu nehmen.

© Blizzard

„Diablo 4” ist vor allem für sein Loot-System bekannt. Das Abschlachten der Monster und das Öffnen der Truhen können zu seltener Ausrüstung führen, die euren Charakter immens verstärken.