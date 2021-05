Days Gone PC-Release: Ab sofort für PC erhältlich!

Wann erscheint Days Gone für PC? Ab dem 18. Mai 2021 könnt ihr am Computer mit Deacon St. John und seinem Bike durch das postapokalyptische Oregon fahren und den Freakern an den Kragen gehen. Das bisherige PS4-Exclusive Days Gone feiert seinen PC-Release.

Days Gone feiert heute PC-Release

„Days Gone“ lässt sich ab sofort über Steam und Epic Games laden. Damit ist „Days Gone“ nach Horizon Zero Dawn der zweite First-Party-Titel von Sony, der nun PC-Spieler*innen zugänglich gemacht wird.

Die Story: In „Days Gone“ übernehmt ihr die Rolle des Bikers Deacon St. John und begebt euch in einem verwüsteten, postapokalyptischen Oregon auf die Suche nach eurer verschwundenen Frau. In dem US-amerikanischen Bundesstaat machen euch nicht nur andere Kopfgeldjäger oder Sekten das Leben schwer, sondern auch riesige Horden von zombieähnlichen Freakern. Die verbliebenen Menschen, die noch auf eine bessere Welt hoffen, haben sich in Camps zusammen geschlossen, die euch mit zahlreichen Aufträgen versorgen.

Diese Features besitzt die PC-Version

Auf dem PC bietet Days Gone Unterstützung für Ultra-Breitbildmonitore im Format 21:9 und unbegrenzte Bildfrequenz. Dadurch ist es möglich, gegen Horden von bis zu 500 Freakern anzutreten – ob ihr das überlebt, ist aber eine andere Frage…

Weitere Features:

Neue Optionen für die Anzeige-Einstellungen

gesteigerter Detailgrad

höhere Sichtweite der Laubdarstellung

Grafik-Anpassungen

Steuerung mit Controller oder Maus und Tastatur

Fotomodus mit extrem hoher Auflösung

Ein Days Gone 2 wird es wohl leider nie geben

Auch wenn das Open-World-Abenteuer von Deacon St. John viele Fans besitzt und ein absolut solides Action-Adventure darstellt, hat Sony anscheinend kein grünes Licht für einen Nachfolger gegeben. Dabei hatte Sony Bend Studio schon erste Ideen dafür vorgelegt. Unter anderem waren ein Shared Universe und Koop-Modus geplant.

Weitere PlayStation-Exclusives werden für PC erscheinen

Mit „Horizon Zero Dawn“ und „Days Gone“ hat Sony jetzt schon zwei Exklusivtitel der eigenen Studios für den PC veröffentlicht. Dabei wird es allerdings nicht bleiben: PlayStation-Chef Jim Ryan hat bereits angekündigt, dass PC-Versionen von noch mehr PlayStation-Exclusives erscheinen werden. Um welche Titel es sich dabei handeln wird, ist noch nicht bekannt.