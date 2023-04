Darkest Dungeon 2: Krebskranker Junge hat einen besonderen Wunsch an die Entwickler

Über die Make-a-Wish Foundation trat ein krebskranker Junge mit einem besonderen Wunsch an Red Hook Studios heran, die Entwickler von Darkest Dungeon 2. Er wollte einen Gegner für das im Mai erscheinende düstere Rogue-like entwerfen.

Was für einen Gegner der junge Sam sich ausgedacht hat und ob er Erfolg hatte, erfahrt ihr hier.

Darkest Dungeon 2: Krebskranker Junge erfindet den Gaunt Chirurgeon

Der damals 17-jährige Sam Burns bekam im Mai 2022 die Diagnose Leukämie (Blutkrebs) gestellt. Seitdem ist er ans Krankenhaus gefesselt, doch er versucht das Beste aus seiner Situation zu machen.



Das Beste aus einer schlimmen Situation zu machen, ist auch die Grundprämisse von Darkest Dungeon. Hier steuert ihr eine Gruppe von Helden und versucht in rundenbasierten Kämpfen düstere und gefährliche Dungeons zu bestreiten.

Das Spiel ist dabei bockschwer und bringt die Spieler*innen regelmäßig in scheinbar ausweglose Situationen. Auch Sam hat „Darkest Dungeon“ gespielt und ist seit dem Release der Early-Access-Version von „Darkest Dungeon 2“ großer Fan des Nachfolgers.

Da er aufgrund seiner Situation viel Zeit zum Nachdenken hat, hat er darüber gegrübelt, was man noch in das Spiel einbauen könnte. Dabei kam ihm die Idee zum Gaunt Chirurgeon (frei übersetzt hagerer Chirurg), der gleichzeitig fies und genial ist.

Dass er mal dazu kommen würde, diese Idee mit den Entwicklern selbst zu besprechen, hätte er nie gedacht. Doch über die Make-a-Wish Foundation kam er mit Red Hook Studios in Kontakt.

Von Skepsis zur Begeisterung

Red Hook Studios waren zunächst sehr verwirrt, als sie die E-Mail von der Make-a-Wish Foundation im Postfach fanden.

„Das ist das erste Mal, dass wir so etwas machen, und um ehrlich zu sein, dachte ich, es sei ein Betrug, als ich die Betreffzeile der E-Mail zum ersten Mal las. Von Make-A-Wish angesprochen zu werden, ist einfach nichts, was man erwartet – aber als ich die E-Mail erneut las und die Absenderadresse überprüfte, bestätigte sich, dass sie tatsächlich echt war.“ Chris Bourassa, Co-Gründer von Red Hook Studios

Doch dann kamen sie mit Sam ins Gespräch und sprachen über seine Idee für den Gaunt Chirurgeon.

„Ich traf mich mit Sam zunächst für einige Stunden – sein Enthusiasmus war groß und ansteckend!“ Chris Bourassa, Co-Gründer von Red Hook Studios

Aufgrund seiner Gedanken und Ideen wurden in Zusammenarbeit erste Skizzen gefertigt, inklusive einiger Items, die zum Gegner passen könnten.

Erste Konzeptzeichnungen vom Gaunt Chirurgeon (© Red Hook Studios)

Die Grundidee hinter dem bösen Doktor ist, dass er die Helden mit widerlichen Egeln verseucht, die ihnen gefährlichen Schaden über Zeit zufügen. Der Twist, gleichzeitig saugen diese Egel aber auch Krankheiten der Helden ab.

Es gibt also Momente, wo man den Gegner auf dem Spielfeld lassen will, wobei man aufpassen muss, da er sonst zu viel Schaden macht. Dieses gefährliche Spiel zwischen Risiko und Belohnung fanden die Entwickler besonders spannend.

Sams Idee wurde in zwei Teilen mit ins Spiel aufgenommen. Ein Teil, in Form von Items, wurde bereits in einem Patch im Dezember 2022 im Early Access eingebaut. Der Gaunt Chirurgeon soll in einem späteren Patch nach dem offiziellen Release am 7. Mai 2023 erscheinen.