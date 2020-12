Cyberpunk 2077: Der offizielle Launch-Trailer beschert euch Gänsehaut

Für die finale Gänsehautstimmung und die letzte Hype-Welle vor Release von Cyberpunk 2077 wurde nun der Launch-Trailer zum wohl meist erwarteten Spiel 2020 veröffentlicht. Darin schwingt neben viel Action und Explosionen eine melancholische und düstere Atmosphäre mit, denn darin geht es um Sterblichkeit und Vs Verbundenheit zu einigen wichtigen Menschen in dem dystopischen Game.

Der epische Launch-Trailer zu Cyberpunk 2077

Nach den drei Verschiebungen ist es nun wirklich beruhigend zu sehen, dass der finale Trailer veröffentlicht wurde, der damit eine weitere Verzögerung des Open-World-Adventures wohl nun endgültig ausschließt. Auch sind inzwischen die ersten Wertungen zum Spiel erschienen, die den Titel mehr als einmal als Meisterwerk bezeichnen.

Im Launch-Trailer wagen wir deshalb nun einen letzten tiefgründigeren, stimmungsvollen Einblick in die Story von Protagonist:in V und erhalten ein Gänsehautgefühl für Vs zahlreiche zwischenmenschliche Bindungen, aber auch für das Leid das ihm oder wahlweise ihr auf dem Weg zum Ziel begegnen wird. Doch taucht einfach selbst ein:

Worum geht es in dem Game?

Doch worin liegt Vs Ziel eigentlich? In der Rolle als Outlaw-Söldner:in macht ihr euch auf die Suche nach einem einzigartigen Biochip, der als Schlüssel zur Unsterblichkeit dienen soll. Auf diesem Weg begegnet ihr unzähligen Gefahren, Persönlichkeiten, korrupten Institutionen und einer Menge verrückten Situationen in der Welt von Night City.

„Cyberpunk 2077“ erscheint morgen, am 10. Dezember für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Darüber hinaus könnt ihr das Spiel direkt zum Release auf der brandneuen Xbox Series X/S- und PlayStation 5 spielen. Später wird Xbox One- und PS4-Besitzern ein kostenloses Upgrade für die Next-Gen-Versionen zur Verfügung stehen, um die Hardware der nächsten Generation wirklich vollends nutzen zu können. Ein Release-Datum steht dafür allerdings noch nicht fest.