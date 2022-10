In dem Open-World-Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 gibt es einen ganzen Haufen Haupt- sowie Nebenmissionen und manche dieser Aufträge werden nur unter bestimmten Bedingungen freigeschaltet und können zudem auf unterschiedliche Art beendet werden. Dazu gehört auch die Nebenmission NM-59: Killing in the Name.

Um NM-59 aber überhaupt auf dem Radar zu haben, müsst ihr zuerst ein paar andere Aufträge erledigt und einen bestimmten Punkt in der Kampagne erreicht haben, ansonsten erhaltet ihr nicht den für diese Aufgabe notwendigen Anruf und V wird niemals mit der Reporterin Bes Isis, besser bekannt als Nancy, in Kontakt treten können.

Beendet die Hauptmission HM-18: Transmission

Beendet die Nebenmission NM-34: Tapeworm

Beendet die Nebenmission NM-36: Blistering Love sofern ihr euch mit Johnny angefreundet habt oder NM-35: Chippin’ In , falls ihr nicht befreundet seid

sofern ihr euch mit Johnny angefreundet habt oder , falls ihr nicht befreundet seid Beendet die Nebenmission NM-37: Holdin’ On

Beendet die Nebenmission NM-38: Second Conflict und wartet 24 In-game-Stunden

und wartet 24 In-game-Stunden Beendet die Nebenmission NM-39: A Like Supreme

Bedenkt, dass ihr diese Nebenmission zwar annehmen könnt, sobald ihr NM-39: Like A Supreme abgeschlossen habt, aber einige Punkte in eurem Intelligenz-Attribut investiert haben müsst, um hier wirklich etwas reißen zu können. Habt ihr das noch nicht getan, lasst NM-59 erst einmal auf Eis und ändert was an eurem Mangel an Intelligenz.

Cyberpunk 2077: So schließt ihr Killing in the Name erfolgreich ab (Guide)

Nachdem ihr NM-39: Like A Supreme in Cyberpunk 2077 abgeschlossen habt, erhält V nach kurzer Zeit eine Nachricht von einer geheimnisvollen Person namens Swedenborg-Riviera. In seiner letzten Nachricht befindet sich ein Link zu einer Webseite und damit wird NM-59 offiziell für euch freigeschaltet.

Die erwähnte Seite timetowakeup.web könnt ihr von jedem beliebigen Computer aus aufrufen, beispielsweise von dem PC in eurem Apartment.

So erfahrt ihr von der Reporterin, die über Swedenborg recherchiert und könnt sie anrufen. Von Nancy erhaltet ihr schließlich die Koordinaten des letzten Signals, welche euch nach Rancho Coronado führen.

Sucht den nun auf eurer Map markierten Ort auf und scannt die Umgebung nach Hinweisen, woraufhin euch ein Sicherungskasten ins Auge fallen dürfte. Alternativ könnt ihr den Geräuschen folgen, die das gesuchte Gerät abgibt. Steigt die Treppe empor und auf der vorletzten Etage findet ihr einen illegalen Router, den ihr hacken müsst, um eine neue Signalquelle auszumachen.

Die neue Signalquelle führt euch schließlich in die Badlands, weswegen ihr euch sofort auf den Weg dorthin macht. Wie zuvor scannt ihr die Umgebung, wodurch ihr dem starken Sandsturm zum Trotz ein Stromkabel entdeckt. Erledigt vor Ort die Wraiths oder nutzt die schlechten Wetterbedingungen, um euch unbemerkt vorbei zu schleichen.

Das Stromkabel führt auf das Dach eines Wohnwagens, wo ihr wie erwartet einen weiteren Router findet. Untersucht das Gerät und ihr erhaltet eine dritte Signalquelle. Sucht den entsprechenden Ort auf der Biotechnica-Anlage auf, schaut nach oben und scannt das beschädigte Geländer. Klettert mithilfe der Leitern ganz nach oben und ihr findet den nächsten Router.

Der nächste Teil dieser elektronischen Schnitzeljagd in „Cyberpunk 2077″ führt euch in den Vergnügungspark von Pacifista. Hier steht eine Wahrsager-Maschine im Zielgebiet und sobald ihr diese gefunden habt, könnt ihr euch mit Johnny über die Situation unterhalten. Wie immer hat der Rocker eine ganz eigene Meinung zu der Situation.

Sobald ihr dazu aufgefordert werdet, könnt ihr den Router an der Maschine untersuchen, danach müsst ihr euch entscheiden, was ihr bezüglich Swedenborg unternehmen wollt. Insgesamt stehen euch drei Möglichkeiten zur Verfügung, die allesamt keine Auswirkungen auf die Hauptgeschichte haben und nur euren persönlichen Spielstil widerspiegeln sollen.

Lasst die Finger davon , damit Swedenborg in„Cyberpunk 2077″ weiterhin das Net mit seinen antikapitalistischen Bonmots beglückt. Diese Option gefällt Johnny.

, damit Swedenborg in„Cyberpunk 2077″ weiterhin das Net mit seinen antikapitalistischen Bonmots beglückt. Diese Option gefällt Johnny. Trennt den Router vom Netz . Johnny wird nicht allzu begeistert sein.

. Johnny wird nicht allzu begeistert sein. Programmiert den Router um, damit er noch mehr Unsinn im Net anstellen kann (Benötigt einen entsprechend hohen Intelligenzwert).

Habt ihr euch für eine der drei Optionen entschieden, wird sich Nancy via Anruf bei V melden. Nun könnt ihr entweder behaupten, ihr hättet nichts über Swedenborg herausgefunden oder ihr sagt ihr die Wahrheit hinter den Routern. Solltet ihr reinen Tisch machen, wird euch Nancy später noch ein paar weitere Nachrichten schicken.

Außerdem wird nun die Webseite, die ihr zu Beginn der Mission in „Cyberpunk 2077″ aufgesucht habt, aktualisiert, wobei die Leute ganz unterschiedlich darauf reagieren, je nachdem, was ihr mit Swedenborg gemacht habt.