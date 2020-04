Einige von euch werden in Call of Duty: Warzone bereits auf die Bunker gestoßen sein, die sich auf der Karte Verdansk versteckt halten. Diese neuen Verstecke, die es so vorher auf keiner bekannten CoD-Map gab, birgen ein echtes Mysterium im Battle-Royale-Titel. So war es den Spielern bislang nicht gelungen, das Rätsel um die geheime Tür mit dem Code zu entschlüsseln – bis jetzt.

Warzone: Ein Blick hinter die Code-Tür im geheimen Bunker gefällig?

Wenn wir die Bunker betreten und bis zum Code-Schloss vorstoßen, vernehmen wir eine große Tür. Hinter diesen Panzertüren muss sich etwas Wertvolles verborgen halten. So macht es zumindest den Anschein. Aber welchen Code benötigen wir, um das Schloss vor der gewaltigen Tür zu öffnen?

Einige Spieler konnten nicht warten und so gibt es schon jetzt erste Bewegtbilder, die das Geheimnis des Bunkers aufdecken, obgleich sie keinen echten Code gefunden haben.

Der YouTuber PrestigeKey wirft einen Blick hinter die verschlossenen Türen. Obgleich im gezeigten Video eine Art Glitch verwendet wird, wird nun deutlich, dass sich dahinter im Grunde gar nichts verbirgt. Es gibt also keine Designelemente oder gar todbringende Waffen, die dahinter verborgen liegen.

Das gelüftete Geheimnis bezieht sich jedoch auf den Bunker in seiner jetzigen Form. Was die Entwickler damit vorhaben, ist also noch unklar. Die Codesequenz könnte in der Zukunft womöglich trotzdem eine Art Zugang oder Event auslösen. Und vielleicht wird es auch Loot-Vaults geben wie in Apex Legends?

Es könnte also sein, dass die Entwickler hier noch einiges planen. Der Inhalt hinter den Panzertüren könnte sich noch verändern und eine echte Lösung für das Zahlenschloss verbaut werden. Wenn es also weitere Anhaltspunkte bezüglich des Geheimbunkers gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.