Letzte Woche bekamen Call of Duty: Modern Warfare und sein Battle-Royale-Ableger Warzone mit Update 1.24 eine Menge neuer Inhalte spendiert. Dank dem Start von Season 5 ist es nun zum Beispiel möglich, das Stadion Acropolis National Arena zu betreten, wo ihr der Natur des Spiels gemäß eine Menge Loot finden könnt. Doch der wahre Schatz liegt hinter dicken Sicherheitstüren verschlossen und erfordert ein bisschen mehr Aufwand als gewohnt.

Call of Duty Warzone: Bunker im Stadion entdeckt, Schatzjagd beginnt

Was finde ich im Stadion? Dafür kann sich die Belohnung aber auch sehen lassen, denn wer es schafft, das Rätsel im Stadion zu lösen, erhält den neuen Waffenbauplan Enigma für das Sturmgewehr CR-56 AMAX. Nichtsdestoweniger müsst ihr dafür erst einmal eine Tür mit einem Zahlen-Pad öffnen und wie das geht, verraten wir euch in diesem kurzen Guide.

Call of Duty Warzone: So findet ihr die Enigma-Blaupause

Während einer Runde „Call of Duty Warzone“ eine einzelne Keycard zu finden und damit eine Sicherheitstür zu öffnen, ist mit wenig Aufwand umsetzbar, doch um an den neuen Waffenbauplan für die CR-56 AMAX zu gelangen, müsst ihr mindestens zwei von drei geheimen Räumen besuchen, die sich auf verschiedenen Ebenen des Stadions befinden. Neben einigen Loot-Kisten findet ihr in den besagten Räumen auch stets einen Computer, mit dem ihr interagieren könnt.

Tut dies und ihr erhaltet eine Kombination aus Zahlen und Symbolen, die ihr euch bestenfalls auf einem Stück Papier notiert. Doch erst einmal müsst ihr in die Räume selbst gelangen und die roten Keycards, die bereits vor Monaten in das Spiel eingebaut wurden, helfen euch hier leider nicht weiter. Stattdessen benötigt ihr neue Schlüsselkarten, die überall im Stadion, an nicht festgelegten Positionen gefunden werden können. Ihr müsst diese also erst suchen.

Diese neuen, blauen Zugangskarten gibt es in drei verschiedenen Ausführungen:

EL-21 : Diese Karte öffnet die Executive Lounge im obersten Stockwerk des Stadions

: Diese Karte öffnet die im obersten Stockwerk des Stadions P2-16 : Diese Keycard benötigt ihr, um den Raum auf Level 2 der Parkhauses zu öffnen, also im untersten Stockwerk der Tiefgarage

: Diese Keycard benötigt ihr, um den Raum auf Level 2 der Parkhauses zu öffnen, also im untersten Stockwerk der CL-19: Habt ihr diese Karte gefunden, könnt ihr damit den Raum im Concourse Level öffnen, auf dem mittleren Hauptstockwerk des Stadions

Das ist die heiß begehrte CR-56 AMAX. © Activision/Infinity Ward

Schnappt euch also eine der blauen Schlüsselkarten, die überall im Stadion von „Call of Duty Warzone“ gefunden werden können, und lauft damit zu dem entsprechenden, oben bezeichneten Raum. Öffnet diesen, schnappt euch den Loot und interagiert mit dem Computer.

Schreibt euch den Code auf, denn dieser ändert sich in jeder Runde und kann dementsprechend kein zweites Mal verwendet werden, doch werdet ihr ihn zum Knacken des finalen Codes benötigen. Schafft ihr es nicht, alle drei Codes zu sammeln, könnt ihr die fehlenden Symbole und Zahlen via Brute-Force-Methode herausfinden.

CoD: So knackt ihr den Code

Habt ihr alle drei Codes gefunden oder errechnet, schreibt diese untereinander auf. Sie zeigen im Grunde alle den gleichen achtstelligen End-Code, doch gibt es Variationen. An manchen Stellen steht je nach Code eine Zahl oder ein Symbol, was ihr jedoch erreichen wollt, ist, dass ihr am Ende eine achtstellige Zahlenkombination habt. Ihr schaut also, bei welchem der drei Codes statt einem Symbol eine Zahl steht und wisst dadurch, welcher Zahl das Symbol entspricht.

Beispiel für den Code: In unserem Beispiel haben wir die Symbole der Einfachheit halber durch Buchstaben ausgetauscht, doch das Prinzip bleibt das Gleiche. Wie ihr seht, haben die ersten beiden Codes an zweiter Stelle ein M, was in Warzone zum Beispiel das Symbol von einem Haus sein könnte. Doch der dritte Code hat hier eine 3, weswegen ihr nun wisst, dass das Haussymbol, beziehungsweise das M, einer 3 entspricht.

2 MJ 84 MMJ

MJ MMJ 2 M 5 Z 4 MMJ

M Z MMJ 23 JZ 4 MMJ

JZ MMJ 23584335

Dies könnt ihr ebenfalls auf die beiden Ms am Ende der Codes übertragen und wisst daher, dass es sich hier ebenfalls um zwei Dreien handeln muss. In unserem Beispielfall erhalten wir so als finalen Code 23584335. Das Prinzip dahinter ist relativ simpel, ihr solltet den gesuchten Code also schnell knacken können.

CoD: So öffnet ihr den Board-Room

Es kann natürlich passieren, dass ihr innerhalb von einer Runde in „Call of Duty Warzone“ einfach keine Zeit habt, alle drei Codes zu finden. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass euch in dem achtstelligen Code noch eine Ziffer fehlt, die sich aber schlussendlich auch durch pures Ausprobieren herausfinden lässt. Einfach den Code soweit eingeben, wie ihr ihn habt, und die fehlenden Stellen ersetzt ihr nach und nach durch die insgesamt zehn Möglichkeiten, von 0 bis 9.

Je nachdem, wo ihr euch in „Call of Duty Warzone“ befindet, nachdem ihr den finalen Code erhalten habt, begebt ihr euch zurück auf das Executive Level im oberen Stockwerk und stattet hier der Tür zum Board-Room einen Besuch ab. Gebt nun den kompletten Code am Zahlenpad ein oder ermittelt die fehlenden Ziffern einfach via Brute-Force. Habt ihr den richtigen Code eingegeben, öffnet sich die Tür und ihr könnt euch dahinter umsehen.

Das Stadion in „Call of Duty Warzone“ beherbergt nun den begehrten Loot. © Activision

Schafft es jemand, den Raum zu öffnen, wird dies den anderen Spielern in „Call of Duty Warzone“ mit einem kleinen Feuerwerk rund um das Stadion mitgeteilt. Der oder die Glückliche kann sich nun über jede Menge Loot freuen und natürlich auch die Blaupause Enigma, die nach dem Aufsammeln dauerhaft freigeschaltet wird.