Während sich viele Spieler jahrelang für Crossplay stark gemacht haben, kann mittlerweile in Spielen wie zum Beispiel Call of Duty Warzone plattformübergreifend zwischen PS4, Xbox One und PC gezockt werden. Doch das Problem an diesem an sich eigentlich ziemlich coolen Feature sind die vielen PC-Cheater im Spiel. Denn diese machen den Konsolen-Gamern das Leben derzeit schwer. Schließlich ist es nicht sonderlich schwer für Warzone an entsprechende Cheats wie Wallhacks oder Aimbots zu gelangen.

Zwar gehen Activision und Infinity Ward rigoros gegen Betrüger vor und haben bislang schon mehr als 70.000 Cheater aus dem Spiel gebannt, doch das Problem hat sich dadurch nicht in Luft aufgelöst.

Konsolen-Spieler deaktivieren in Call of Duty Warzone Crossplay

Aus diesem Grund versuchen sich derzeit Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One selbst zu helfen, indem sie Crossplay ausstellen. Dadurch bleiben sie unter sich und haben mit Cheatern keine Probleme mehr. Allerdings ensteht dadurch ein neues Problem, dass jedoch viele Spieler gerne in Kauf nehmen. Das Matchmaking kann länger dauern, wenn der Pool an PC-Spielern nicht mit berücksichtigt werden kann. Ein perfekte Lösung ist die Deaktivierung von Crossplay also nicht.

Auf der PS4 könnt ihr das Feature in „Call of Duty Warzone “übrigens recht einfach ausstellen, auf der Xbox One ist dies ein wenig komplizierter. Eine passende Anleitung dazu liefert der Reddit-Nutzer Dkroegs2019.