Battlefield 6 verzichtet auf striktes SBMM – Kürzere Wartezeiten im Fokus

Die Entwickler von Battlefield 6 haben klargestellt, wie sie mit dem umstrittenen Feature des skillbasierten Matchmakings (SBMM) umgehen wollen. Dieses Feature ist in vielen Online-Spielen, insbesondere im Shooter-Genre, ein heiß diskutiertes Thema. Während einige es lieben, gibt es auch viele Kritiker. Für die Entwickler von Battlefield 6 scheint SBMM jedoch keine hohe Priorität zu haben.

Was ist die Priorität beim Matchmaking?

Wie funktioniert das Matchmaking in Battlefield 6? Laut dem leitenden Produzenten David Sirland wird das Matchmaking von Battlefield 6 so gestaltet, dass die Wartezeiten zwischen den Matches möglichst kurz sind. Skill ist zwar ein Faktor, aber nicht der wichtigste. Vielmehr stehen Ping und die Zeit bis zum Start eines Spiels an erster Stelle. Das Ziel ist es, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu schaffen, bei dem unterschiedliche Fähigkeiten aufeinander treffen, um den Sandbox-Charakter des Spiels zu unterstützen.

Die Kommentare von Sirland folgten auf das erste Wochenende der offenen Beta von Battlefield 6. Die Reaktionen der Spieler waren überwiegend positiv. Viele lobten die Stabilität der Server und die kurzen Wartezeiten für den Einstieg in ein Match. Dies deutet darauf hin, dass der Ansatz des Entwicklerteams funktioniert.

Wie kam die offene Beta bei den Spielern an?

Wie haben die Spieler die offene Beta von Battlefield 6 erlebt? Die Rückmeldungen zur offenen Beta waren vielversprechend. Spieler berichteten von minimalen Abstürzen und kurzen Warteschlangen. Doch nicht alles verlief reibungslos. Einige Spieler berichteten von einer beträchtlichen Anzahl an Cheatern während des Debütwochenendes.

Die Entwickler hoffen nun, dass das zweite Wochenende der offenen Beta ebenfalls erfolgreich verläuft und eventuell bestehende Probleme behoben werden. Die Vorfreude auf den offiziellen Release am 10. Oktober 2025 ist groß, und die Spieler sind gespannt, ob Battlefield 6 die Erwartungen erfüllen kann.

Was macht Battlefield 6 aus?

Was erwartet dich in Battlefield 6? Battlefield 6 ist ein First-Person-Shooter, der im Jahr 2027 angesiedelt ist. Die Handlung dreht sich um einen Konflikt zwischen einem zersplitterten NATO-Bündnis und einer privaten Militärfirma namens Pax Armata. Das Spiel bietet vier Klassen: Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärer, jede mit ihren eigenen Stärken und Spezialfähigkeiten.

Ein neues Bewegungssystem, das „Kinesthetic Combat System“, ermöglicht es dir, dich an Deckungen anzulehnen, Fahrzeuge zu entern und gefallene Kameraden in Sicherheit zu bringen, bevor du sie wiederbelebst. Die Zerstörbarkeit der Umgebung bleibt ein zentrales Element des Spiels, und es gibt mehrere Multiplayer-Modi, darunter den brandneuen Modus „Eskalation“.

Was ist das Besondere am neuen Modus Eskalation?

Wie funktioniert der Eskalation-Modus in Battlefield 6? Im Eskalation-Modus treten zwei Teams gegeneinander an, um Kontrollpunkte auf der Karte zu erobern. Die Anzahl der Punkte nimmt im Laufe des Spiels ab, was die Spieler in bestimmte Bereiche der Karte lenkt. Dieser Modus verspricht spannende Kämpfe und strategische Herausforderungen.

Wie siehst du das skillbasierte Matchmaking in Online-Spielen? Hast du die offene Beta von Battlefield 6 ausprobiert? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren!