Battlefield 6 überrascht mit Hotfix nach Winter-Update-Chaos – Wird’s besser?

Nur wenige Tage nach dem Launch des heiß erwarteten Winter-Offensive-Updates für Battlefield 6 hat Entwickler DICE offiziell auf die massiven technischen Probleme reagiert. Das Update, das am 9. Dezember 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC veröffentlicht wurde, sollte die erste Season des Spiels mit neuen Inhalten abschließen – doch es brachte vor allem Frust statt Spielfreude.

Spieler hatten sich auf eine winterlich dekorierte Version der Empire-State-Karte, einen neuen Nahkampf-Eispickel sowie einen zeitlich begrenzten Spielmodus mit dem namensgebenden Freeze-Mechanismus gefreut. Doch was eigentlich als Highlight der ersten Season gedacht war, entpuppte sich schnell als technisches Desaster – insbesondere auf Steam.

Der Patch 1.1.3.0 sorgt für massive Performance-Probleme

Welche Probleme traten beim Update auf? Neben einer fehlerhaften Benutzeroberfläche und Problemen bei der Trefferregistrierung berichteten viele PC-Nutzer über heftiges Ruckeln während des Spiels. Besonders betroffen war die Steam-Version. In sozialen Netzwerken kursierten schnell Videos, die die Mikro-Ruckler zeigten. Als erste Notlösung riet DICE dazu, die Steam-Freundesliste zu deaktivieren.

Doch nun folgt ein offizieller Hotfix: Am 12. Dezember 2025 erscheint ein Update exklusiv für Steam, das die Performance-Probleme beheben soll. Weitere Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series und die EA App erhalten dieselbe Fehlerbehebung am 15. Dezember 2025.

DICE zeigt sich transparent und kündigt weitere Patches an

Wie reagiert DICE auf die Kritik? In einem ausführlichen Statement erklärte das Studio, dass bereits mehrere Fehler identifiziert und teilweise behoben wurden. Weitere Hotfixes seien in Vorbereitung. Besonders im Fokus stehen dabei die Mikro-Ruckler, Optimierungen im Hauptmenü sowie Verbesserungen am Schießstand.

Darüber hinaus untersucht das Entwicklerteam weitere schwerwiegende Bugs. Unter anderem betrifft dies die unkorrekte Zählung von Bot-Kills in den Statistiken. Während Kills durch Bots bereits aus den Statistiken entfernt wurden, bereitet die Entfernung der entsprechenden Tode technische Schwierigkeiten. Bis eine Lösung gefunden ist, werden Bot-Kills vorübergehend wieder gezählt.

Technische Schwächen bei schwächerer Hardware

Welche Spieler sind besonders betroffen? Nutzer mit PCs nahe den Mindestanforderungen und niedrigen Grafikeinstellungen erleben vermehrt Rubberbanding, Latenzprobleme und fehlerhafte Trefferregistrierung. Grund dafür ist die fehlende Fähigkeit des Systems, die nötige Simulationsrate von 60Hz konstant zu halten.

DICE empfiehlt betroffenen Nutzern, aktuelle Hotfixes abzuwarten und gibt an, dass auch diese Problematik aktiv untersucht wird. Eine konkrete Lösung oder ein Zeitplan wurde bislang jedoch nicht genannt.

Kritik an Änderungen in Breakthrough

Was sagen die Spieler zum überarbeiteten Breakthrough-Modus? Neben den technischen Problemen stößt auch das Rebalancing einzelner Kartenlayouts bei vielen in der Community auf Kritik. Angreifer-Verteidiger-Ungleichgewichte, fragwürdige Fahrzeugbalance und unklare Eroberungszonen sorgen für Unmut. DICE bestätigte, dass man das Feedback ernst nimmt und zukünftige Anpassungen auf Grundlage der Community-Reaktionen plant.

Battlefield 6 bleibt unter Beobachtung

Wie ist der aktuelle Stand des Spiels? Trotz der technischen Probleme bleibt Battlefield 6 ein kommerzieller Erfolg. Der Titel wurde am 10. Oktober 2025 veröffentlicht und konnte in nur drei Tagen über 7 Millionen Einheiten verkaufen. Mit einem geschätzten Budget von über 400 Millionen Euro zählt es zu den teuersten Videospielen aller Zeiten.

Nach dem katastrophalen Feedback zu Battlefield 2042 erhofften sich viele Fans eine Rückkehr zu alten Stärken. Battlefield 6 setzt dabei auf eine ernsthafte Tonalität, vier klassische Klassen (Sturmsoldat, Pionier, Versorgung, Aufklärer) und neue Modi wie Eskalation und Sabotage. Trotz anfänglicher Erfolge zeigt das Winter-Update jedoch, dass auch dieser Titel noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen hat.

Wie empfindest du die aktuellen Probleme mit dem Winter-Offensive-Update? Wirst du Battlefield 6 eine weitere Chance geben, oder hast du dich bereits abgewendet? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!