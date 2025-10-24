Battlefield 6 macht Schluss mit XP-Bot-Farmen – neue Änderungen im Portal-Modus

Battlefield 6, das am 10. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, hat kürzlich eine bedeutende Änderung an der Art und Weise vorgenommen, wie Erfahrungspunkte (XP) in seinem Portal-Modus gesammelt werden können. Dieses Update zielt darauf ab, das weit verbreitete Problem des XP-Bot-Farmings zu lösen, das von vielen als kontrovers angesehen wird. Die Entwickler von Battlefield Studios haben hart daran gearbeitet, diese Praxis einzudämmen, um die Spielbalance zu verbessern.

Änderungen im Portal-Modus

Welche Änderungen wurden im Portal-Modus von Battlefield 6 vorgenommen? Die Entwickler haben mehrere Backend-Updates eingeführt, um das Matchmaking zu verbessern und die Gesamtqualität der Spielerlebnisse zu steigern. Insbesondere wurden Bots aus den Verifizierten Erlebnissen entfernt, um die Qualität der Matches zu erhöhen. Um volle Fortschritte und XP aus diesen Erfahrungen zu erzielen, müssen Ersteller ihre Erfahrungen unpublizieren, die „Bot Backfill“-Funktion deaktivieren und anschließend erneut veröffentlichen.

Zusätzlich wird die XP-Gewinnung in benutzerdefinierten Erfahrungen weiterhin reduziert, unabhängig davon, ob Bots aktiv sind oder nicht. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die kreative Freiheit im Portal erhalten bleibt, während die Fortschrittsbalance gewahrt bleibt. Dies bedeutet, dass Spieler, die benutzerdefinierte Erfahrungen erstellen, weiterhin weniger XP verdienen werden.

Der Kampf gegen XP-Bot-Farmen

Was sind XP-Bot-Farmen und warum sind sie ein Problem? XP-Bot-Farmen sind Methoden, bei denen Spieler Bots nutzen, um in kurzer Zeit große Mengen an Erfahrungspunkten zu sammeln. Diese Praxis hat zu einer Überlastung der Server geführt und es den Spielern erschwert, die von Portal beabsichtigten Erfahrungen zu entdecken. Die kürzlich vorgenommenen Änderungen zielen darauf ab, das Farming von Erfahrungspunkten einzuschränken, indem sie die Mastery XP und die Herausforderungserfüllung aus Portallobbys mit aktivierten Bots entfernen.

Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Versuchs, sicherzustellen, dass das XP-System von Battlefield 6 ausgewogen bleibt. Durch die Reduzierung der Effektivität von XP-Bot-Farmen hoffen die Entwickler, dass Spieler nicht mehr das Bedürfnis haben, auf solche Praktiken zurückzugreifen.

Weitere Entwicklungen in Battlefield 6

Welche weiteren Updates stehen für Battlefield 6 an? Neben den Maßnahmen gegen XP-Bot-Farmen arbeiten die Entwickler von Battlefield Studios an weiteren Verbesserungen für das Spiel. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Season 1 können Spieler bedeutende Änderungen im beliebten First-Person-Shooter erwarten. Season 1 wird in drei Phasen unterteilt sein: Rogue Ops am 28. Oktober 2025, California Resistance am 18. November 2025 und Winter Offensive am 9. Dezember 2025.

Diese Updates versprechen, das Spielerlebnis weiter zu verbessern und neue Inhalte zu liefern, die die Community begeistern werden. Die Entwickler sind bestrebt, das Spielerlebnis kontinuierlich zu optimieren und auf das Feedback der Community einzugehen.

