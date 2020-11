Assassins Creed Valhalla: Ymirs Tränensteine und Ymirs Blutsteine – Guide

Da auch in Assassins Creed Valhalla die gottgleichen Isu wieder einen wichtigen Teil der Handlung ausmachen, verwundert es wenig, dass Eivor gelegentlich auf den Pfaden dieser ersten Zivilisation wandelt. Dabei verschlägt es die Hauptfigur sogar nach Asgard, wo der Götterkönig Odin zuhause ist, und in das ferne Land Jötunheim, die Heimat der Frostriesen. An diesen wundersamen Orten könnt ihr Ymirs Tränensteine und Ymirs Blutsteine sammeln und wir verraten euch, wo ihr diese Schätze findet.

Assassins Creed Valhalla: Ymirs Tränensteine – Guide

Sobald ihr in Assassins Creed Valhalla eure eigene Siedlung in England gegründet habt, Hraefnathorp, und diese schließlich durch das Bauen von Häusern auf Stufe 2 aufwerten konntet, ist es Eivor möglich, ein Haus für die Seherin des Rabenclans errichten zu lassen. Damit wird die Quest In die Welt der Träume freigeschaltet und ihr könnt, nachdem der Seherin ein paar Kräuter vom hiesigen Wasserfall mitgebracht wurden, in die Welt der Götter reisen.

In den Schuhen von Odin dem Göttervater höchstpersönlich darf Eivor nun miterleben, was sich vor Urzeiten abgespielt hat. Doch in Asgard gibt es nicht nur Geschichtsunterricht, ihr könnt in der gesamten Region auch so genannte Tränensteine finden, besondere Schätze, die euch als Opfergabe beim hiesigen Altar dienen. Die meisten dieser Schatztruhen könnt ihr recht einfach erreichen und selten ist mehr notwendig, als eine kleine Parcoureinlage oder ein einfaches Rätsel.

Doch manchmal ist die Lösung, wie sich der Tränenstein erreichen lässt, nicht ganz so offensichtlich und wer wirklich nicht mehr weiter weiß, benötigt vielleicht diesen Guide. Die Kollegen bei Trophygamers haben sich daher die Mühe gemacht, in einem Video alle Locations von Ymirs Tränensteine, die ihr in Asgard finden könnt, aufzuzeigen und euch Schritt für Schritt zu erklären, wir ihr die wertvollen Schätze erreichen könnt.

Assassins Creed Valhalla: Ymirs Blutsteine – Guide

Im späteren Spielverlauf wird es Eivor möglich sein, die Region Caent zu bereisen. Dort, weit im Nordosten des Landes, findet ihr die Höhle der Prüfungen. Der alte Ort behütet viele Geheimnisse, doch vor allem findet ihr hier einen der Schätze Britanniens, also eine der elf Steintafeln, die ihr benötigt, um König Artus‘ Schwert Excalibur erhalten zu können. Doch nicht nur deswegen lohnt sich ein Abstecher in die Höhle, darüber hinaus wachsen dort nämlich die Kräuter, die eure Seherin benötigt, um euch noch einmal auf Reisen schicken zu können.

Schnappt euch die Blümchen und ihr könnt in Hraefnathorp die Quest Tiefer hinein beginnen, die euch erneut in Odins Schuhen wandeln lässt. Dieses Mal ist Graubart in Jötunheim unterwegs, einem kalten und abweisenden Ort, den die Frostriesen ihr Zuhause nennen. Dort gibt es ebenfalls einen besonderen Schrein, für den ihr erneut besondere Schätze benötigt, um eine Opfergabe darbringen zu können. Dieses Mal sucht ihr Ymirs Blutsteine.

Genau wie schon zuvor in Asgard, benötigt man auch für die meisten Blutsteine eigentlich keine Lösung, doch ein paar dieser Truhen sind gut versteckt und erfordern es manchmal, ein ganzes Stück um die Ecke zu denken. Solltet ihr an einer Stelle mal nicht weiter wissen, helfen auch hier erneut die Jungs und Mädels von Trophygamers, die euch in ihrem Video zeigen, wo ihr in Jötunheim Ymirs Blutsteine findet und was ihr tun müsst, um diese an euch zu nehmen.