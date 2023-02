Arctic Warrior: Fabio Schäfer hat guten Grund für Absage

Nach der zweiten Staffel von 7 vs. Wild wird Otto Bulletproofs Arctic Warrior das nächste große Ding für Fans von Outdoor-Content auf Youtube.

Neben Montana „Monte“ Black, Thomas Gast und Stephan Pütz hat Otto auch Fabio Schäfer für die Teilnahme an seinem Großprojekt nominiert. Doch Fabio erteilte ihm eine Absage – und zwar mit einer guten Begründung.

Wer ist eigentlich Fabio Schäfer? Fabio Schäfer ist ein Youtuber, der vor allem für seine Videos zu MMA und Radreisen sowie Mountainbike-Inhalten sowie vereinzeltem Survival-Content bekannt ist.

Als Teilnehmer der ersten Staffel von 7 vs. Wild überraschte er die Fans, weil er mit nur einem Messer und Feuerstahl ausgestattet ganze sechs Tage in der Wildnis von Schweden überlebte. Sein Spruch „Hyped. Bock. Angriff” ist dabei längst zum Meme geworden. Außerdem nahm Fabio auch an Ottos Ocean-Warrior-Event teil.

Darum ist Fabio Schäfer nicht beim Arctic Warrior dabei

In seinem Video zur Arctic-Warrior-Einladung bedankt sich Fabio zunächst für Ottos Nominierung. Er zeigt sich begeistert von dem Konzept und betont, wie sehr er sich darauf freue, mit den teilnehmenden Teams mitzufiebern. Normalerweise wäre er auch „absolut dabei”, sagt er auf Youtube.

Aber der Grund, warum er nicht am Arctic Warrior teilnehmen kann, hat mit seiner Leidenschaft für MMA-Kämpfe zu tun. Fabio bereitet sich nämlich gerade auf seinen ersten Profikampf bei NFC vor, der fünf Tage vor dem Start des Arctic Warrior stattfindet:

Fünf Tage nach meinem Kampf müsste ich hoch zum Arctic Warrior und der Punkt ist einfach, nach dem Arctic Warrior, wenige Tage später, geht’s mit Fritz nach Grönland, was auch schon seit Monaten feststeht, und ein ganz wichtiger Punkt, was für mich aktuell das Härteste ist, bei der Vorbereitung für diesen Kampf: Ich vermisse meine Familie, meine Kinder. Die sehe ich im Moment – entweder kommen sie mich hier in Frankfurt besuchen oder ich seh sie am Wochenende und das ist für mich extrem hart zur Zeit. […] Liz hat sogar gesagt, dann kommen wir einfach mit hoch zum Arctic Warrior […]. Aber ich möchte einfach nur Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen.

Fabio wird also nicht am Arctic Warrior teilnehmen, weil er nach seiner langen Vorbereitung auf seinen ersten MMA-Profikampf seine Familie vermisst. Seine Community zeigt sich derweil verständnisvoll und findet seine Entscheidung nachvollziehbar.

Fabio entschuldigte sich außerdem bei den Fans, die sich unter dem Video von Otto bereits seine Teilnahme am Arctic Warrior gewünscht hätten.

Er betonte aber auch, dass im Jahr 2023 noch ein großes Abenteuer mit Otto anstehe – genau das hatten die beiden bereits im November 2022 angekündigt. Ein Infovideo dazu soll bald online gehen. Wer jetzt also über das Fehlen von Fabio beim Arctic Warrior enttäuscht ist, kann sich zumindest auf das Projekt von Fabio und Otto freuen, das sicherlich ein würdiger Ersatz sein wird.