Animal Crossing: Der Inselpräsentator für New Horizons ist nun live – alle Infos

Ab sofort steht der Inselpräsentator für Animal Crossing: New Horizons zur Verfügung, der mit dem letzten Update angekündigt wurde. Wir erklären euch, was es mit der Website auf sich hat und welche Möglichkeiten sich für ACNH-Spieler mit dem Tool eröffnen. Haltet aber schon Mal eure Screenshots und Clips bereit, die bislang ungenutzt auf euer Nintendo Switch schlummern.

Der Animal Crossing-Inselpräsentator: Was ist das?

Mit der neu gelaunchten Website könnt ihr eure ACNH-Insel im besten Licht präsentieren, indem ihr eure Screenshots und Videos verwendet, um sie in coole Trailer und Werbeposter zu verwandeln.

Insel-Poster: Wollt ihr ein wenig Werbung für eure Insel machen und der Welt zeigen, wie schön sie ist, schnappt euch einfach einen passenden Screenshot und zaubert ein cooles Poster. Verziert euer Plakat noch mit einem lässigen Slogan und schon wollen alle in eurem „Animal Crossing: New Horizons“ Urlaub machen.

Die von euch erstellten Plakat könnt ihr anschließend mit der Welt teilen. © Nintendo

Insel-Trailer: Die offiziellen Trailer geben nicht den Charme eurer individuellen Insel wieder? Dann könnt ihr mithilfe des Inselpräsentators ganz einfach eigene Trailer machen, indem ihr Bilder und Videos aus eurer New Horizons-Session nutzt und sie in einem Insel-Trailer zusammenstellt.

Was benötige ich für den Inselpräsentator? Auf der Website findet ihr einen QR-Code, den ihr mit eurem Smart-Gerät (Smartphones oder Tablets) entsprechend einscannen könnt, um so auf das Tool zugreifen zu können. Dafür benötigt ihr außerdem einen Nintendo-Account, den ihr kostenlos erstellen könnt. Ihr könnt anschließend nur Bilder und Videos verwenden, die ihr mit eurer Switch-Konsole in ACNH aufgenommen habt.

Inselpräsentator zeitlich begrenzt verfügbar

Doch Achtung: Das Tool ist nur bis zum 31. Dezember 2021 verfügbar. Danach wird die Seite wieder offline gehen. Solltet ihr also euer „Animal Crossing: New Horizons“-Eiland angemessen zur Schau stellen wollen, ist jetzt die perfekte Zeit dafür! Wie das geht, wird auf der Website praktischerweise ausführlich erklärt.

Zeigt der ganzen Welt, wie schön eure Insel ist, mit dem #AnimalCrossingNewHorizons-Inselpräsentator! Erstellt digitale Poster und Tourvideos, die eure Insel von ihrer besten Seite zeigen, und teilt sie mit anderen!



Probiert es jetzt aus: https://t.co/nALHwD77ZW pic.twitter.com/r0WDEl1O87 — Nintendo DE (@NintendoDE) March 24, 2021

