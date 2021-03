Angebot bei Saturn: beliebte Titel von The Legend of Zelda für Nintendo Switch reduziert!

Seit mittlerweile 35 Jahren begleitet The Legend of Zelda nun bereits zahlreiche Spieler*innen auf diversen Konsolen und Handheld-Systemen von Nintendo. Mit 19 Spielen aus der Hauptreihe und einigen Ablegern kann das Franchise auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken.

Auch für die Nintendo Switch gibt es bereits mehrere Spiele der Reihe. Momentan sind drei der beliebten Titel bei Saturn im Angebot und deshalb reduziert!

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Den Anfang macht der neueste Ableger von Zelda: Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist, wie der Name schon sagt, ein Warrior-Spiel. Das bedeutet Massenkämpfe, Schlachten gewinnen und seinen Kameraden im Kampf zur Seite stehen. Aktuell gibt es den Titel bei Saturn für 48,99 Euro.

© Nintendo/Koei Tecmo

Inhaltlich lässt sich das Spiel als Prequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild einordnen, da es 100 Jahre vor den dortigen Ereignissen angesiedelt ist. Gemeinsam mit den Recken versuchen Link und Zelda die Verheerung Ganon und seine Schergen aufzuhalten, bevor die Welt ins Chaos gestürzt wird.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Im September 2019 erschien die Neuauflage des „Game Boy“-Titels The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch. Das grafisch aufpolierte und spielerisch verbesserte Abenteuer gibt es aktuell zum Preis von 46,99 Euro.

© Nintendo

Nachdem Link durch ein Unwetter Schiffsbruch erleidet, findet er sich auf der Insel Cocolint wieder. Um zurück in seine Heimat zu gelangen, muss er sich gegen Monster behaupten und sich einen Weg durch knifflige Dungeons bahnen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Den Abschluss bildet der Titel, der den Release der Nintendo Switch fast allein gestemmt hat: „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Das Erfolgsspiel gibt es momentan reduziert für 53,99 Euro bei Saturn.

© Nintendo

In einer riesigen Open World ist es eure Aufgabe, Links Erinnerungen an die Geschehnisse von vor 100 Jahren wieder zu erlangen. Die Verheerung Ganon hat die Welt ins Unheil gestürzt und nur euch ist es möglich, das Böse endgültig zu vernichten. Dazu müsst ihr die vier Titanen von seinem Einfluss befreien und euch erneut ins Gefecht stürzen.

Weiteres Angebot: Nintendo Switch Lite

Dabei bleibt es euch überlassen, in welchem Modus ihr euch mit Link in seine Abenteuer stürzt. Die Spiele machen sowohl auf der Switch selbst als auch am Fernseher einen sehr guten Eindruck.

Wenn ihr ohnehin am liebsten im Handheld-Modus spielt, könnt ihr euch bei Saturn gleich noch mit einer Nintendo Switch Lite ausstatten, bei der sogar ein Downloadcode für Animal Crossing: New Horizons enthalten ist: